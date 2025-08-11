Indian Railways Announces 20% Discount: ভারতীয় রেলের জ্যাকপট, বিরাট ছাড়ে কাটুন টিকিট, নিত্যযাত্রীরা এখনই জানুন বিশদে...

Indian Railways Announces 20% Discount: ভারতীয় রেলের জ্যাকপট, বিরাট ছাড়ে কাটুন টিকিট, নিত্যযাত্রীরা এখনই জানুন বিশদে...
Indian Railways Announces 20% Discount: সামনেই উৎসবের মরসুম। আর নিত্যযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেল দিচ্ছে জ্যাকপট! এখনই জেনে নিন মোট কত টাকা পাবেন ছাড়?
1/7
২০% ছাড়ে রেলের টিকিট
2/7
অগ্রিম রিজারভেশন পিরিয়ড
3/7
বুকিং হবে কী ভাবে?
'১৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে অনওয়ার্ড ট্রেন যাত্রার টিকিট প্রথমে বুক করা হবে এবং পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রেন শুরুর তারিখের জন্য কানেক্টিং যাত্রার ফিরতি টিকিট বুক করা যাবে।'রেল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ১৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত অগ্রিম রিজার্ভেশন সময়ে ফিরতি যাত্রার টিকিট বুকিংয়ে এই ছাড় প্রযোজ্য হবে না।
4/7
মোট ২০ শতাংশ ছাড়
5/7
একই ক্লাস ও একই জায়গা
