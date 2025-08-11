English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Indian Railways Announces 20% Discount: ভারতীয় রেলের জ্যাকপট, বিরাট ছাড়ে কাটুন টিকিট, নিত্যযাত্রীরা এখনই জানুন বিশদে...

Indian Railways Announces 20% Discount: সামনেই উৎসবের মরসুম। আর নিত্যযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেল দিচ্ছে জ্যাকপট! এখনই জেনে নিন মোট কত টাকা পাবেন ছাড়?

| Aug 11, 2025, 03:51 PM IST
1/7

২০% ছাড়ে রেলের টিকিট

Indian Railways Announces Discount

সামনেই ভরা উত্‍সবের মরসুম। আর ভারতীয় রেল (Indian Railways) তাঁর যাত্রীদের দিচ্ছে জ্যাকপট। উৎসবের সময় যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে রেলমন্ত্রক ২০% ছাড়ের স্কিম নিয়ে এসেছে।

2/7

অগ্রিম রিজারভেশন পিরিয়ড

Advance Reservation Period

১৩-২৬ অক্টোবর এবং ১৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত একই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য টিকিট বুক করলে মিলবে এই বিরাট ছাড়। প্রেস বিবৃতিতে রেল জানিয়েছে, 'অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন পিরিয়ড অর্থাত্‍ এআরপি ভিত্তিতে ১৩ অক্টোবরের টিকিট বুকিং শুরু হবে ১৪ অগস্ট থেকে।'   

3/7

বুকিং হবে কী ভাবে?

Booking Details

'১৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে অনওয়ার্ড ট্রেন যাত্রার টিকিট প্রথমে বুক করা হবে এবং পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রেন শুরুর তারিখের জন্য কানেক্টিং যাত্রার ফিরতি টিকিট বুক করা যাবে।'রেল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ১৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত অগ্রিম রিজার্ভেশন সময়ে ফিরতি যাত্রার টিকিট বুকিংয়ে এই ছাড় প্রযোজ্য হবে না।

4/7

মোট ২০ শতাংশ ছাড়

Total rebates of 20%

'এই স্কিমের অধীনে, একই যাত্রীরা যাওয়া এবং আসার টিকিট বুকিংয়ে ছাড় পাবেন। ফিরতি যাত্রায় যাত্রীদের বিবরণ পূর্ববর্তী যাত্রার মতোই হবে, উপরের বুকিং শুধুমাত্র উভয় দিকের নিশ্চিত টিকিটের জন্যই অনুমোদিত হবে। কেবলমাত্র ফেরার টিকিটের মূল ভাড়ার উপর মোট ২০% ছাড় দেওয়া হবে।'  

5/7

একই ক্লাস ও একই জায়গা

Same Class And Same Origin

এই স্কিমের অধীনে বুকিং একই ক্লাসের এবং একই অরিজিন-ডেস্টিনেশনে হতে হবে। যাওয়া এবং আসা উভয় যাত্রার জন্যই তা প্রযোজ্য হবে।  

6/7

রিফান্ডের কোনও গল্প নেই

No Refund of Fare

এই স্কিমের অধীনে বুক করা টিকিটের কোনও ভাড়া ফেরত দেওয়া হবে না...

7/7

রাজধানী-শতাব্দী-দুরন্ত

Premium Trains

রাজধানী-শতাব্দী-দুরন্তর মতো প্রিমিয়াম ট্রেন এই ছাড়ের আওতায় আসবে না।

