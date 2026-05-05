Kolkata Metro: পরিবর্তনের পরই সুখবর: ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড় রেলের, এবার কলকাতা মেট্রো চলবে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর
Indian Railways: ভারতীয় রেলের ৮৯৫ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পে কলকাতা মেট্রোর আমূল পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে এখন থেকে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নত করে লাইনের ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দামোদর নদের ওপর শতবর্ষী পুরনো রেল সেতুটি নতুন করে তৈরি করা হবে।
1/10
রেলপথে বড়সড় বদল
2/10
রেলপথে বড়সড় বদল
photos
TRENDING NOW
3/10
কলকাতা মেট্রোয় বড় পরিবর্তন: কমবে অপেক্ষার সময়
4/10
এই প্রকল্পে কী কী করা হবে?
বর্তমানে মেট্রোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ১১ কেভি-তে চলে, যা বাড়িয়ে এখন ৩৩ কেভি করা হবে। সহজ কথায়, লাইনের শক্তি বাড়ানো হচ্ছে যাতে আরও বেশি ট্রেন একসঙ্গে চলতে পারে। এর পাশাপাশি ২৯১ কোটি টাকা খরচ করে ৭টি নতুন 'ট্র্যাকশন সাবস্টেশন' তৈরি হবে। এছাড়া এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পুরনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি পালটে ফেলা হবে।
5/10
এই প্রকল্পে কী কী করা হবে?
6/10
কী লাভ এই প্রকল্পে
7/10
দামোদর নদের ওপর জরাজীর্ণ রেল ব্রিজ পুনর্নির্মাণ
8/10
কেন এই সেতুটি জরুরি?
9/10
কেন এই সেতুটি জরুরি?
এই রুটটি মূলত কয়লা ও কাঁচামাল পরিবহণের প্রধান পথ। আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বড় বড় কারখানা যেমন- ইস্কো (IISCO) ও এসিসি (ACC) সিমেন্ট এবং বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই লাইনের ওপর নির্ভরশীল। নতুন ব্রিজ তৈরি হলে মালগাড়ি চলাচলে আর কোনও ঝুঁকি থাকবে না। মালবাহী ট্রেনগুলো আরও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে, যা পরোক্ষভাবে রাজ্যের বিদ্যুৎ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করবে।
10/10
কী লাভ এই প্রকল্পে?
photos