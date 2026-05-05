Kolkata Metro: পরিবর্তনের পরই সুখবর: ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড় রেলের, এবার কলকাতা মেট্রো চলবে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর

Indian Railways: ভারতীয় রেলের ৮৯৫ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পে কলকাতা মেট্রোর আমূল পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে এখন থেকে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নত করে লাইনের ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দামোদর নদের ওপর শতবর্ষী পুরনো রেল সেতুটি নতুন করে তৈরি করা হবে। 

| May 05, 2026, 03:00 PM IST
রেলপথে বড়সড় বদল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গেরুয়া ঝড়ে আচ্ছন্ন কলকাতা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে স্বপ্নপূরণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গে। বিধানসভা নির্বাচনের গণনার ফল বেরিয়ে এখনও ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। এরই মধ্যে ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো বড়সড় বদল আসতে চলেছে।   

কলকাতা মেট্রোর আধুনিকীকরণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু পুনর্নির্মাণের জন্য মোট ৮৯৫.৩০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। এই পদক্ষেপের ফলে একদিকে যেমন কলকাতার নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহণেও গতি আসবে।

কলকাতা মেট্রোয় বড় পরিবর্তন: কমবে অপেক্ষার সময়

উত্তর-দক্ষিণ করিডোর(কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর) বা ব্লু লাইনের মানোন্নয়নের জন্য ৬৭১.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আশির দশকে যখন এই মেট্রো তৈরি হয়েছিল, তখন এটি প্রতি ৫ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানোর মতো করে ডিজাইন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে এই ব্যবস্থা আর যথেষ্ট নয়।  

এই প্রকল্পে কী কী করা হবে?

বর্তমানে মেট্রোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ১১ কেভি-তে চলে, যা বাড়িয়ে এখন ৩৩ কেভি করা হবে। সহজ কথায়, লাইনের শক্তি বাড়ানো হচ্ছে যাতে আরও বেশি ট্রেন একসঙ্গে চলতে পারে। এর পাশাপাশি ২৯১ কোটি টাকা খরচ করে ৭টি নতুন 'ট্র্যাকশন সাবস্টেশন' তৈরি হবে। এছাড়া এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পুরনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি পালটে ফেলা হবে।

এই আধুনিকীকরণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্রেনের ব্যবধান বা 'হেডওয়ে' কমে যাওয়া। এখন যেখানে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়, কাজ শেষ হলে প্রতি ২.৫ মিনিট (আড়াই মিনিট) অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। এর ফলে স্টেশনে ভিড় কমবে এবং যাতায়াত অনেক বেশি আরামদায়ক হবে। 

কী লাভ এই প্রকল্পে

মেট্রো স্টেশনে আর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। ট্রেনের সংখ্যা বাড়লে কামরার ভেতরেও গাদাগাদি ভিড় অনেক কমে আসবে। পুরনো যন্ত্রপাতি বদলে ফেলায় মাঝপথে ট্রেন আটকে যাওয়ার সমস্যাও দূর হবে।  

দামোদর নদের ওপর জরাজীর্ণ রেল ব্রিজ পুনর্নির্মাণ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অধীনে আসানসোল ও টাটানগরের সংযোগকারী রুটে দামোদর নদের ওপর অবস্থিত ৫২০ নম্বর ব্রিজটি নতুন করে তৈরি করা হবে। এর জন্য ২২৩.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কেন এই সেতুটি জরুরি?

কেন এই সেতুটি জরুরি?

এই ব্রিজের একটি অংশ ১৯০৩ সালের অর্থাৎ ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো। অন্য অংশটি ১৯৬৫ সালের। ভারী মালগাড়ি চলাচলের ফলে সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়েছে।  

কেন এই সেতুটি জরুরি?

এই রুটটি মূলত কয়লা ও কাঁচামাল পরিবহণের প্রধান পথ। আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বড় বড় কারখানা যেমন- ইস্কো (IISCO) ও এসিসি (ACC) সিমেন্ট এবং বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই লাইনের ওপর নির্ভরশীল। নতুন ব্রিজ তৈরি হলে মালগাড়ি চলাচলে আর কোনও ঝুঁকি থাকবে না। মালবাহী ট্রেনগুলো আরও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে, যা পরোক্ষভাবে রাজ্যের বিদ্যুৎ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করবে।  

কী লাভ এই প্রকল্পে?

কয়লা ও অন্যান্য জরুরি পণ্য পরিবহণে কোনও বাধা থাকবে না। এতে কারখানায় উৎপাদন বাড়বে এবং রেলের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

