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টিকিট RAC? চিন্তার দিন শেষ, ট্রেনের যাত্রীদের জন্য দারুণ সুখবর দিল রেল মন্ত্রক

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:08 AM IST
এসি কোচে RAC যাত্রীদের আলাদা আলাদা বেডরোল দিতে হবে, স্পষ্ট নির্দেশ রেল মন্ত্রকের।

অয়ন ঘোষাল: এসি কোচে RAC যাত্রীদের আলাদা আলাদা বেডরোল দিতে হবে, স্পষ্ট নির্দেশ রেল মন্ত্রকের।

RAC টিকিটে স্বস্তি1/6

RAC টিকিটে স্বস্তি

দূরপাল্লার ট্রেনে এসি কোচে রিজার্ভেশন এগেনস্ট ক্যানসেলেশন (RAC) টিকিটে যাত্রীদের এবার স্বস্তি।

বেডরোল কিট2/6

বেডরোল কিট

এসি চেয়ার কার ছাড়া সব ধরনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে সব আরএসি যাত্রীকে কনফার্মড টিকিটের যাত্রীদের মতোই পৃথক ও সম্পূর্ণ বেডরোল কিট দিতে হবে।

 

কী পরিবর্তন3/6

কী পরিবর্তন

একই বার্থ ভাগ করে যাত্রা করলেও কোনও আরএসি যাত্রীকে আর সহযাত্রীর সঙ্গে কম্বল বা বিছানার চাদর শেয়ার করতে হবে না।

 

রেলের নির্দেশ4/6

রেলের নির্দেশ

রেল বোর্ডের এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য দেশের সব জোনকে নির্দেশ দিয়েছে রেল মন্ত্রক।

 

RAC টিকিটে স্বস্তি5/6

RAC টিকিটে স্বস্তি

একটি বার্থে থাকা দুই আরএসি যাত্রীকে একটি মাত্র বেডরোল কিট দেওয়া হত এতদিন।

 

কী কী থাকে বেড রোল কিটে?6/6

কী কী থাকে বেড রোল কিটে?

এই বেড রোল কিটে সাধারণত কম্বল, দুটি চাদর, একটি বালিশ, একটি বালিশের কভার ও একটি হ্যান্ড টাওয়াল থাকে।

TAGS:
Indian Railways bedroll rules

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