/টিকিট RAC? চিন্তার দিন শেষ, ট্রেনের যাত্রীদের জন্য দারুণ সুখবর দিল রেল মন্ত্রক

অয়ন ঘোষাল: এসি কোচে RAC যাত্রীদের আলাদা আলাদা বেডরোল দিতে হবে, স্পষ্ট নির্দেশ রেল মন্ত্রকের।
দূরপাল্লার ট্রেনে এসি কোচে রিজার্ভেশন এগেনস্ট ক্যানসেলেশন (RAC) টিকিটে যাত্রীদের এবার স্বস্তি।
এসি চেয়ার কার ছাড়া সব ধরনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে সব আরএসি যাত্রীকে কনফার্মড টিকিটের যাত্রীদের মতোই পৃথক ও সম্পূর্ণ বেডরোল কিট দিতে হবে।
একই বার্থ ভাগ করে যাত্রা করলেও কোনও আরএসি যাত্রীকে আর সহযাত্রীর সঙ্গে কম্বল বা বিছানার চাদর শেয়ার করতে হবে না।
রেল বোর্ডের এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য দেশের সব জোনকে নির্দেশ দিয়েছে রেল মন্ত্রক।
একটি বার্থে থাকা দুই আরএসি যাত্রীকে একটি মাত্র বেডরোল কিট দেওয়া হত এতদিন।
এই বেড রোল কিটে সাধারণত কম্বল, দুটি চাদর, একটি বালিশ, একটি বালিশের কভার ও একটি হ্যান্ড টাওয়াল থাকে।