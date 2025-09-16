Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...
Indian Railways Ticket Booking: অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের বড় পরিবর্তন, ঘোষণা ভারতীয় রেলওয়ের। ২০২৫-এর ১ অক্টোবর থেকে চালু হতে চলেছে নতুন নিয়ম। জানা গিয়েছে, এবার টিকিট বুকিংয়ের প্রথম ১৫ মিনিটে শুধুমাত্র আধার যাচাই করা যাত্রীরাই অনলাইনে টিকিট বুক করতে পারবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলওয়ে চালু করল নতুন নিয়ম। ভারতীয় রেলওয়ে ঘোষণা করেছে যে ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রিজার্ভেশন শুরু হওয়ার পর প্রথম ১৫ মিনিটে শুধুমাত্র আধার যাচাই করা যাত্রীরাই অনলাইনে টিকিট বুক করতে পারবেন। এটা IRCTC ওয়েবসাইট ও অ্যাপ-দু'টিতেই প্রযোজ্য।
রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটার সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন হবে না। অনলাইনে টিকিট বুকিং শুরু হওয়ার পর প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে অনুমোদিত এজেন্টরা আগের মতোই টিকিট কাটতে পারবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, অনলাইনে টিকিট কাটার প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র আধার যাচাই করা ব্যবহারকারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এরপর সাধারণ যাত্রীরাও টিকিট কাটতে পারবে, তবে এজেন্টদের জন্য আরও ১০ মিনিট দেরি করে টিকিট কাটার অনুমতি দেওয়া হবে। এইভাবে প্রকৃত যাত্রীদের আগে টিকিট কাটার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।
রেলওয়ে বোর্ড সিআরআইএস (CRIS) ও আইআরসিটিসি (IRCTC)-কে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা এই নতুন নিয়ম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নেয়। সাধারণ মানুষকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানাতে বড় পরিসরে সচেতনতা প্রচারও চালানো হবে। কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই উদ্যোগের ফলে টিকিট কাটায় স্বচ্ছতা বাড়বে, ভুয়ো বুকিং কমবে এবং আসনগুলি প্রকৃত যাত্রীদের কাছে পৌঁছাবে, দালালদের কাছে নয়। আধার কার্ড টিকিটিং-এর সঙ্গে যুক্ত করার ফলে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট কমে যাবে এবং ই-টিকিটিং আরও নিরাপদ হবে।
বর্তমানে যাত্রীরা আগাম ৬০ দিন পর্যন্ত রিজার্ভেশন টিকিট কাটতে পারেন। কিন্তু অনেক অবৈধ এজেন্ট বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সেকেন্ডের মধ্যে অনেক টিকিট কেটে নেয়। এই কারণে সাধারণ যাত্রীদের জন্য টিকিট পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, যা অনেকদিন ধরেই সমস্যা হয়ে আছে। নতুন এই নিয়মকে এই সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে- একেবারে যেমন তৎকাল টিকিট ব্যবস্থায় আগের সংস্কারগুলি করা হয়েছিল।
