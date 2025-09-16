English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

Indian Railways Ticket Booking: অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের বড় পরিবর্তন, ঘোষণা ভারতীয় রেলওয়ের। ২০২৫-এর ১ অক্টোবর থেকে চালু হতে চলেছে নতুন নিয়ম। জানা গিয়েছে, এবার টিকিট বুকিংয়ের প্রথম ১৫ মিনিটে শুধুমাত্র আধার যাচাই করা যাত্রীরাই অনলাইনে টিকিট বুক করতে পারবেন। 

| Sep 16, 2025, 02:10 PM IST
1/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলওয়ে চালু করল নতুন নিয়ম। ভারতীয় রেলওয়ে ঘোষণা করেছে যে ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রিজার্ভেশন শুরু হওয়ার পর প্রথম ১৫ মিনিটে শুধুমাত্র আধার যাচাই করা যাত্রীরাই অনলাইনে টিকিট বুক করতে পারবেন। এটা IRCTC ওয়েবসাইট ও অ্যাপ-দু'টিতেই প্রযোজ্য।  

2/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

এই নিয়ম আগে শুধু তৎকাল টিকিটের জন্য ছিল, এবার তা সাধারণ টিকিট বুকিংয়েও চালু করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হল- প্রথম ১৫ মিনিটে প্রকৃত যাত্রীরা যেন টিকিট পান। কারণ এই সময়টায় অনেক সময় অবৈধ সফটওয়্যার ব্যবহার করে এজেন্টরা টিকিট ব্লক করে।

3/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

এখন অনেক সময় দেখা যায়, টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অবৈধ এজেন্ট অটোমেটিকভাবে অনেক টিকিট কেটে ফেলে। এতে সাধারণ যাত্রীরা ঠিকমতো টিকিট পায় না। এই সমস্যার সমাধানে প্রথম ধাপে আধার যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে শুধু যাদের আধার দিয়ে যাচাই হয়েছে, তারা-ই শুরুতে টিকিট কাটতে পারবে।

4/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটার সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন হবে না। অনলাইনে টিকিট বুকিং শুরু হওয়ার পর প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে অনুমোদিত এজেন্টরা আগের মতোই টিকিট কাটতে পারবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, অনলাইনে টিকিট কাটার প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র আধার যাচাই করা ব্যবহারকারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এরপর সাধারণ যাত্রীরাও টিকিট কাটতে পারবে, তবে এজেন্টদের জন্য আরও ১০ মিনিট দেরি করে টিকিট কাটার অনুমতি দেওয়া হবে। এইভাবে প্রকৃত যাত্রীদের আগে টিকিট কাটার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

5/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

রেলওয়ে বোর্ড সিআরআইএস (CRIS) ও আইআরসিটিসি (IRCTC)-কে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা এই নতুন নিয়ম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নেয়। সাধারণ মানুষকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানাতে বড় পরিসরে সচেতনতা প্রচারও চালানো হবে। কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই উদ্যোগের ফলে টিকিট কাটায় স্বচ্ছতা বাড়বে, ভুয়ো বুকিং কমবে এবং আসনগুলি প্রকৃত যাত্রীদের কাছে পৌঁছাবে, দালালদের কাছে নয়। আধার কার্ড টিকিটিং-এর সঙ্গে যুক্ত করার ফলে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট কমে যাবে এবং ই-টিকিটিং আরও নিরাপদ হবে।

6/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

বর্তমানে যাত্রীরা আগাম ৬০ দিন পর্যন্ত রিজার্ভেশন টিকিট কাটতে পারেন। কিন্তু অনেক অবৈধ এজেন্ট বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সেকেন্ডের মধ্যে অনেক টিকিট কেটে নেয়। এই কারণে সাধারণ যাত্রীদের জন্য টিকিট পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, যা অনেকদিন ধরেই সমস্যা হয়ে আছে। নতুন এই নিয়মকে এই সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে- একেবারে যেমন তৎকাল টিকিট ব্যবস্থায় আগের সংস্কারগুলি করা হয়েছিল।

7/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

রেল মন্ত্রণালয় এই নির্দেশিকা সব বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং সব জোনাল অফিসকে বলা হয়েছে যে, আধার যাচাইকৃত যাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে, টিকিট কাটার সময় প্রতিটি যাত্রীর আধার তথ্য সিস্টেমের মধ্যেই যাচাই করা হবে।

8/8

টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন

যেখানে রিজার্ভেশন কাউন্টারগুলি আগের মতোই চালু থাকবে, সেখানে অনলাইনে টিকিট কাটার প্রক্রিয়া আরও নিরাপদ ও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। কর্মকর্তারা মনে করছেন, এতে আগাম টিকিট বুকিংয়ের প্রতি যাত্রীদের বিশ্বাস আবার ফিরবে এবং অবৈধ এজেন্টদের প্রভাব অনেক কমে যাবে।

