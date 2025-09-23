Team India Shocking News: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট, অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী!

Team India Shocking News: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট, অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী!
Shreyas Iyer quits India A captaincy: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট,অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী! নির্বাচকদের জানিয়েছেন 'ব্যক্তিগত' কারণেই এই সিদ্ধান্ত...
1/6
'ইন্ডিয়া এ' দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার
2/6
'ইন্ডিয়া এ' দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার
photos
TRENDING NOW
3/6
'ইন্ডিয়া এ' দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার
4/6
'ইন্ডিয়া এ' দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার
অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে শ্রেয়স যথাক্রমে ৮ এবং ১৩ রান করেছিলেন। যদিও শ্রেয়স ভুল আম্পায়ারিংয়ের শিকার হয়েছিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে। শ্রেয়সের ব্যাট হাতে ব্যর্থতা সত্ত্বেও, 'ইন্ডিয়া এ' দল গত ম্যাচে 'অস্ট্রেলিয়া এ' দলের বিরুদ্ধে ভালো খেলেছে। অস্ট্রেলিয়া ৫৩২ রানের জবাবে ভারত ৫৩১ রান করেছে।
5/6
'ইন্ডিয়া এ' দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার
6/6
'ইন্ডিয়া এ' দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার
photos