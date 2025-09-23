English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Team India Shocking News: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট, অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী!

Shreyas Iyer quits India A captaincy: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট,অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী! নির্বাচকদের জানিয়েছেন 'ব্যক্তিগত' কারণেই এই সিদ্ধান্ত...  

Sep 23, 2025, 04:40 PM IST
অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রথম-শ্রেণির ম্যাচের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই এল বিরাট আপডেট। অধিনায়কত্বের সঙ্গেই  'ইন্ডিয়া এ' দলে ছেড়ে দেশে ফিরলেন শ্রেয়স আইয়ার!  

শ্রেয়সের শেষ মুহূর্তে দল ছাড়ায় অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে 'ইন্ডিয়া এ'-র অধিনায়ক হিসাবে ধ্রুব জুরেলকে বেছে নিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।  

'ব্যক্তিগত' কারণেই মুম্বই ফিরেছেন শ্রেয়স। এক সর্বভারতীয় মিডিয়া সূত্রকে উদ্ধৃত করে রিপোর্টে লিখেছে, 'শ্রেয়স ব্রেক নিয়ে মুম্বই ফিরেছেন। তিনি নির্বাচকদের জানিয়েছেন যে, অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল নির্বাচনের লড়াইয়ে থাকবেন।'  

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে শ্রেয়স যথাক্রমে ৮ এবং ১৩ রান করেছিলেন। যদিও শ্রেয়স ভুল আম্পায়ারিংয়ের শিকার হয়েছিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে। শ্রেয়সের ব্যাট হাতে ব্যর্থতা সত্ত্বেও, 'ইন্ডিয়া এ' দল গত ম্যাচে 'অস্ট্রেলিয়া এ' দলের বিরুদ্ধে ভালো খেলেছে। অস্ট্রেলিয়া ৫৩২ রানের জবাবে ভারত ৫৩১ রান করেছে।

ইংল্যান্ড সফরে বাদ পড়ার পর চলতি এশিয়া কাপেও শ্রেয়সকে দলে নেওয়া হয়নি। মিডল অর্ডারের এই তারকা তিন সংস্করণেই দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ার কঠোর পরিশ্রম করছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই ভারতের  ওডিআই সংস্করণে বড় নাম। গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে বিরাট ভূমিকা ছিল শ্রেয়সের।  

ওডিআই-তে জায়গা পাকা করলেও শ্রেয়স বাকি দুই সংস্করণে নির্বাচনের ক্ষেত্রে লড়ছেন। ভারতের পরবর্তী লাল বলের অ্যাসাইনমেন্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। যা ২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে। দ্রুত সেই দল নির্বাচন শুরু হবে।

