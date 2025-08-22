English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold coins in Harappan, Rig Vedic period: পালটে গেল ভারতের '৩০০০ বছরে'র ইতিহাস! হরপ্পা-ঋগ্বেদের যুগেও স্বর্ণমুদ্রা... কেমন দেখতে ছিল সেই টাকা?

Indian Gold Coins: এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে সোনার মুদ্রা ব্যবহারের সময়কাল প্রায় ৩০০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে।

| Aug 22, 2025, 05:57 PM IST
ঋগ্বেদের যুগেও স্বর্ণমুদ্রা...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ! বদলে ভারতীয় অর্থনীতি স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারের ইতিহাস। 

হরপ্পা সভ্যতায় স্বর্ণমুদ্রা...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

দীর্ঘদিন ধরে এটাই মনে করা হত যে কুষাণ আমলের আগে ভারতে সোনার মুদ্রার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক নয়া প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, হরপ্পা এবং বৈদিক যুগের লোকেরা 'নিশকা' নামে এক সোনার মুদ্রা ব্যবহার করতেন।  

প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে সোনার মুদ্রা ব্যবহারের সময়কাল প্রায় ৩০০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। জানা গিয়েছে, কুষাণ রাজত্বকালেই খ্রিস্টীয় প্রথম-তৃতীয় শতাব্দীতেই এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 

প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা 'নিশকা'...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

প্রাচীন ভারতীয় সোনার মুদ্রা এই 'নিশকা' কী? 'নিশকা' হল বৃত্তাকার, চাকতি আকৃতির সোনার মুদ্রা। যার মাঝে ছিদ্রযুক্ত। একে "পুঁতি"ও বলা হয়। প্রথমে ভাবা হয়েছিল এগুলি কোনও অলংকারের উপকরণ।

প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা 'নিশকা'...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে লোথালে খননের সময়ই এরকম অনেক 'পুঁতি' পাওয়া যায়। যেগুলিকে "মাইক্রো-বিডস" বলা হয়েছিল। সেগুলির ব্যাস ছিল ০.২৫ মিমির মতো ছোট।

প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা 'নিশকা'...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

পরবর্তীতে মহেঞ্জোদারো (সিন্ধু, পাকিস্তান), লোথাল (গুজরাট) এবং রাখিগড়ি (হরিয়ানা)-তে হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থানে খননে মাঝখানে গর্তের মতো ছিদ্রযুক্ত বিভিন্ন ওজনের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। 

প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা 'নিশকা'...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

যেগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে, সেই সোনার চাকতি কেবল সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হত না। এগুলি আসলে মুদ্রা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে একাধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করত।

প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা 'নিশকা'...

Gold coins in Harappan, Rig Vedic period

একজন ধনী ব্যক্তির সম্পদ ১০০ নিশকা বা ১০০০ নিশকা দিয়ে গণনা করা হত। এমনটাই জানিয়েছেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ বিআর মণি।

