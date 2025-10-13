English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India’s Beer Industry At Risk: এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার! আর কিছুতেই সম্ভব নয় বিক্রি, বাধ্য হয়েই কোম্পানিগুলি...

India’s Beer Industry At Risk: বিয়ারপ্রেমীদের বুক ভাঙল ব্রিউয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া! এক চরম সংকটের সামনে দেশের বিয়ার শিল্প! দ্রুতই বন্ধ হতে পারে তা! চমকে দেওয়া রিপোর্ট ১৩০০ কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি!

| Oct 13, 2025, 05:47 PM IST
1/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

ভারতের বিয়ার শিল্প এই মুহূর্তে চরম সংকটে। অ্যালুমিনিয়াম ক্যানের তীব্র ঘাটতির কারণে সারা দেশে উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাহত হওয়ার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে! 

2/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

ব্রিউয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (বিআই) সতর্ক করেছে যে, এই ঘাটতির ফলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে।

3/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

এই পরিস্থিতিতে রেগুলটরি রিলিফের জরুরি আবেদন করা হয়েছে। বিআই গত পয়লা এপ্রিল, অ্যালুমিনিয়াম ক্যানের জন্য বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন চালু করার ফলেই এই সংকট তৈরি হয়েছে। কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্ডার মান নিশ্চিত করার জন্য তৈরি হয়েছিল। অসাবধানতাবশত দেশীয় উৎপাদন এবং আমদানি উভয়কেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।   

4/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

দেশের অ্যালুমিনিয়াম পানীয় ক্যানের শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা বল বেভারেজ প্যাকেজিং ইন্ডিয়া এবং ক্যান-প্যাক ইন্ডিয়া। তারা ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত! চাহিদা অনুযায়ী ক্যান উৎপাদন করতে আরও ৬-১২ মাস সময় লেগে যাবে!

5/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

বিএআইয়ের অনুমান, বার্ষিক ১২-১৩ কোটি ইউনিট ৫০০ মিলি অ্যালুমিনিয়াম ক্যানের ঘাটতি রয়েছে, যা ভারতে মোট বিয়ার বিক্রির প্রায় ২০%। বিআইএসের সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমদানি বিলম্বিত হয়েছে। ব্রিউয়ারিগুলির প্যাকেজিং উপাদান ফুরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। যার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।  

6/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

ভারতের ৮৫% বিয়ার বিক্রি করে ব্রিউয়ার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এবি ইনবেভ, কার্লসবার্গ এবং ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ। তাদের অ্যাসোসিয়েশন সরকারকে অনুরোধ করেছে, যাতে আমদানীকৃত ক্যানের জন্য বিআইএস সার্টিফিকেশন ১ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন বজায় রাখার জন্য সেই সংস্থাগুলি, বিআইএস অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা ক্যান আমদানির জন্য অস্থায়ী অনুমতিরও অনুরোধ করেছে।

7/7

এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার!

India’s Beer Industry At Risk

ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেডের সিইও বিবেক গুপ্তা জানিয়েছেন যে, এই খাতের মূল চ্যালেঞ্জ হল মূল্যস্ফীতির চেয়ে ক্যানের সরবরাহ। এই শিল্পটি ৫৫টিরও বেশি ব্রিউয়ারি পরিচালনা করে। ২৭০০০ এরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়। কৃষক এবং আনুষঙ্গিক ইউনিটগুলিকেও সহায়তা করে, যা ভারতের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে মঙ্গল-বুধের বিরল সংযোগ! হাতে আসবে প্রচুর টাকা, কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

পরবর্তী অ্যালবাম

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে মঙ্গল-বুধের বিরল সংযোগ! হাতে আসবে প্রচুর টাকা, কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে মঙ্গল-বুধের বিরল সংযোগ! হাতে আসবে প্রচুর টাকা, কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে মঙ্গল-বুধের বিরল সংযোগ! হাতে আসবে প্রচুর টাকা, কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির... 6
Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ!

Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ!

Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ! 6
Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...

Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...

Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ... 11
Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!

Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!

Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির! 7