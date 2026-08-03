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INDIAN CRICKET BIG BREAKING: টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছাড়লেন তিনি, ইনস্টাগ্রামে পোস্টে নাম ধরে ধরে বললেন... তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 03, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:59 PM IST

INDIAN CRICKET BIG BREAKING:  টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ তিনি ছেড়েই দিলেন! ইনস্টাগ্রামে পোস্টে নাম ধরে ধরে বললেন কে কী করেছে। কয়েক ঘণ্টায় তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট

Sri Lanka vs India1/8

শ্রীলঙ্কা বনাম ভারত

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের আসন্ন দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু ১৫ অগস্ট থেকে। তবে দলের শেষ বিশ্বস্ত যোদ্ধা আর সঙ্গে নেই। শ্রীলঙ্কার বিমান ধরবেন না ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ! কারণ তিনি এখন অতীত। দিলীপের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন শুভদীপ ঘোষ। তিনিই এবার ফিল্ডিংয়ের দায়িত্বে। 

Ryan ten Doeschate2/8

রায়ান টেন দুশখাতে

দিলীপের সঙ্গেই ভারতীয় পুরুষ দলের সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতেও অতীত হয়েছেন। তিনি নাইট রাইডার্সে কামব্যাক করেছেন। বিশ্বজুড়ে নাইটদের সকল ফ্র্যাঞ্চাইজির হেড অফ ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজি পদে যোগ দিয়েছেন। 

T Dilip Tenure3/8

টি দিলীপের মেয়াদকাল

২০২১ থেকে ২০২৪-২৫ সালের বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি পর্যন্ত বিরাট-রোহিতদের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দিলীপ। এরপর ২০২৫ সালে আরও এক বছরের জন্য় তিনি ফের দায়িত্বে ফেরেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিসিসিআই আর তাঁর মেয়াদ বাড়ায়নি। 

 

Devjit Saikia4/8

দেবজিত সাইকিয়া

এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় দেওয়া সাক্ষাত্‍কারে বোর্ড সচিব দেবজিত সাইকিয়া বলেছিলেন, 'সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরের সময়েই দু'জনের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা আর তাদের চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছি না।'

T Dilip Pens Note5/8

দেবজিত সাইকিয়া

এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় দেওয়া সাক্ষাত্‍কারে বোর্ড সচিব দেবজিত সাইকিয়া বলেছিলেন, 'সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরের সময়েই দু'জনের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা আর তাদের চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছি না।'

 

Fielding Medal6/8

ফিল্ডিং মেডেল

দিলীপ জুড়েছেন, 'ফিল্ডিং মেডেল আমার হৃদয়ে সবসময়ই এক বিশেষ জায়গায় থাকবে। ড্রেসিংরুমে এই পদকের জন্য় যে উচ্ছ্বাস তৈরি হত, খেলোয়াড়দের মুখে যে হাসি ফুটে উঠত এবং তারা এটির যা গুরুত্ব দিত- সেই স্মৃতিগুলি আমি আজীবন সঙ্গে করে নিয়ে চলব...'

 

T Dilip Thanks Captains7/8

অধিনায়কদের ধন্য়বাদ

দিলীপ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গেই ধন্য়বাদ জানিয়েছেন দুই কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও গৌতম গম্ভীরকে। বিগত ৫ বছরে ভারতীয় দলের সব সংস্করণে অধিনায়কদেরও কথা বলেছেন। জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শুভমন গিল ও শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে কাজ করা ছিল সৌভাগ্যের। 

T Dilip Trophy Cabinet8/8

দিলীপের ট্রফি ক্য়াবিনেট

ব্য়াক-টু-ব্য়াক আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (২০২৪ ও ২০২৬), আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (২০২৫) দু'টি এশিয়া কাপ (২০২৩ ও ২০২৫) জয়ের শরিক ছিলেন তিনি। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপ রানার্স দলেরও সদস্য় ছিলেন দিলীপ  

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