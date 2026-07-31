/SIR এর পর এবার দেশ জুড়ে জনগণনা: নাগরিকত্বের বিতর্ক এড়াতে ১০ মিনিটে ৩৪ টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অনলাইনে নিজের জনগণনা এনামারেশন সেরে নিন, শিখে নিন পদ্ধতি

Self Census 2026: আগামী ১ আগস্ট, শনিবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হতে চলেছে ত্রয়োদশ জাতীয় জনগণনার প্রথম ধাপ। ভারতীয় জনগণনার ইতিহাসে এই প্রথমবার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে চালু হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ‘সেল্ফ এনুমারেশন’ বা ‘স্ব-শুমার’। অর্থাৎ, নাগরিকরা এখন থেকে নিজেদের ঘরের তথ্য নিজেরাই অনলাইনে নথিবদ্ধ করতে পারবেন।
এবারের জনগণনায় কেবল ইটের কাঠামো বা বাড়ি গণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না প্রশাসন; একই ছাদের নিচে ক’টি পৃথক সংসার বা ‘হাঁড়ি’ রয়েছে, তারও নিখুঁত হিসেব নেওয়া হবে।
সহজ কথায়, একই বাড়িতে একাধিক ভাই কিংবা বাবা-মা ও ছেলের রান্না বা সংসার যদি পৃথক হয়, তবে তাঁদের আলাদা পরিবার বা গৃহস্থালি হিসেবেই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য নথিবদ্ধ করা হবে।
পারিবারিক ব্যবস্থার পাশাপাশি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক চিত্র বুঝতে একগুচ্ছ তথ্য সংগ্রহ করা হবে। বাড়িতে রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ, সাইকেল, মোটরবাইক বা চারচাকা গাড়ি আছে কি না--তার হিসাব দিতে হবে।
এছাড়াও বাড়িতে রান্নার গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ সুবিধা, পানীয় জলের উৎস এবং পাকা শৌচালয় রয়েছে কি না, সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য নথিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক।
অনলাইনে সেল্ফ এনুমারেশনের জন্য নাগরিকদের se.census.gov.in পোর্টালে লগ ইন করতে হবে। সেখানে মোট সাতটি সহজ ধাপে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যাবে। অনলাইন ফর্মে নাগরিকদের মোট ৩৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
বাড়ির ধরন, স্থায়িত্ব ও মালিকানার তথ্য।
পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ও তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য।
পানীয় জল, আলো ও শৌচাগারের ব্যবস্থা।
রান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানির ধরন।
ইন্টারনেট, মোবাইল ও যোগাযোগের অন্যান্য সুবিধা।
ব্যবহৃত যানবাহন ও গৃহস্থালি সামগ্রীর তথ্য।
অন্যান্য মৌলিক পারিবারিক তথ্য।
অনলাইন ফর্মে সমস্ত তথ্য পূরণ করার পর অষ্টম ধাপে ‘ফাইনাল সাবমিট’ বাটন চাপলেই নাগরিকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর বা ই-মেলে তাৎক্ষণিকভাবে একটি ১১ সংখ্যার বিশেষ সেল্ফ-এনুমারেশন (SE) আইডি চলে আসবে।
এছাড়া প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই ফর্মে বাড়ির ভৌগোলিক অবস্থান স্যাটেলাইট মানচিত্রে যুক্ত (Geo-tagging) করে দেওয়ার সুবিধাও থাকছে।
অনলাইনে ‘স্ব-শুমার’ করা নাগরিকদের জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধামাত্র, এটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কোনও নাগরিক ১৫ আগস্টের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে তথ্য জমা না দিতে পারলেও ভয়ের বা শাস্তির কোনও কারণ নেই।
যাঁরা অনলাইনে ফর্ম ভরবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে ১৬ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনগণনা কর্মীরা (Enumerator) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ম্যানুয়ালি তথ্য সংগ্রহ করবেন।
তবে যাঁরা আগেই অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে ১১ সংখ্যার ‘SE ID’ পেয়ে যাবেন, গণনাকর্মী বাড়িতে এলে শুধু সেই আইডিটি দেখালেই তিনি দ্রুত তথ্য যাচাই করে নেবেন।
অনলাইন স্ব-গণনার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি অসত্য বা ভুল তথ্য জমা দেন, তবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পর্বে গণনাকর্মীরা সমস্ত তথ্য সরেজমিনে যাচাই করবেন।
অসঙ্গতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে চিহ্নিত করে ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। উল্লেখ্য, এই বিশাল প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শুধু কলকাতাকেই মোট ৮,১১২টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে।
প্রতিটি ব্লকে এক-একজন গণনাকর্মীর দায়িত্বে থাকছে ১৮০ থেকে ২০০টি পরিবার। কলকাতার এই পূর্ণাঙ্গ জনগণনা পর্বের সার্বিক তদারকি করছেন পুরপ্রশাসক তথা পুরকমিশনার স্মিতা পান্ডে।
চলতি ধাপের পর ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে জনগণনার দ্বিতীয় অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক গণনার কাজ। ভারতীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের ইতিহাসে এই পর্বটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
এই প্রথমবার পৃথক বিভাগ হিসেবে সরকারি তালিকায় রূপান্তরকামী (Transgender) সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
ডিজিটাল মাধ্যম ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এবারের জনগণনা একদিকে যেমন দ্রুত ও নির্ভুল হবে, তেমনই দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণেও এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।