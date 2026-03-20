LPG Crisis: গ্যাস পাবেন যখন তখন: এবার ২ মিনিটেই মিলবে সিলিন্ডার, চালু হল 'LPG ATM'

LPG ATM: দেশে চালু প্রথম LPG ATM। যা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেবে। এই মেশিন থেকে সাধারণের তুলনায় অনেক হালকা এবং স্বচ্ছ কম্পোজিট সিলিন্ডার মাত্র ২-৩ মিনিটে সংগ্রহ করা যাবে।

| Mar 20, 2026, 03:45 PM IST
এলপিজি এটিএম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে গ্যাস সংকটের মধ্যে বিশ্ব। দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের আকাল নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ঠিক তখনই সাধারণ মানুষের জন্য এল খুশির খবর। 

এলপিজি এটিএম

চালু হল দেশের প্রথম 'LPG ATM'। ভারত পেট্রোলিয়াম (BPCL)-এর এই পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে এখন মাত্র ২-৩ মিনিটের মধ্যেই হাতে পাওয়া যাবে গ্যাস সিলিন্ডার।

স্মার্ট LPG ATM-এর বিশেষত্ব

রাজধানী সংলগ্ন গুরুগ্রামের (NCR) সেক্টর-৩৩ সোহনা রোড সংলগ্ন 'সেন্ট্রাল পার্ক ফ্লাওয়ার ভ্যালি'-তে এই মেশিনটি বসানো হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিতে সক্ষম। এই অটোমেটেড মেশিনের মাধ্যমে কোনও মানুষের সাহায্য ছাড়াই (Contactless) গ্রাহকরা সহজেই সিলিন্ডার সংগ্রহ করতে পারবেন।

হালকা ও আধুনিক কম্পোজিট সিলিন্ডার

এই এটিএম থেকে প্রথাগত লোহার সিলিন্ডারের বদলে অত্যাধুনিক কম্পোজিট সিলিন্ডার দেওয়া হচ্ছে। এর সুবিধাগুলি হল:

LPG ATM

ওজনে হালকা: সাধারণ লোহার সিলিন্ডার যেখানে প্রায় ৩১ কেজি হয়, সেখানে এই ফাইবার সিলিন্ডার মাত্র ১৫ কেজির কাছাকাছি। ফলে এটি বহন করা অনেক সহজ।  

LPG ATM

স্বচ্ছ ডিজাইন: সিলিন্ডারটি স্বচ্ছ হওয়ায় বাইরে থেকেই বোঝা যাবে কতটা গ্যাস অবশিষ্ট আছে। ফলে গ্যাস চুরির ভয় বা সিলিন্ডার ঝাকিয়ে দেখার ঝামেলা থাকবে না।

কীভাবে কাজ করে এই ATM?

সিলিন্ডার নেওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ এবং ডিজিটাল: ১. গ্রাহককে প্রথমে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফাই করতে হবে। ২. এরপর পুরনো খালি সিলিন্ডারের কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করতে হবে। ৩. ইউপিআই (UPI) বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করলেই মেশিন থেকে ভরা সিলিন্ডার বেরিয়ে আসবে।  

সারাক্ষণ পরিষেবা ও অটোমেটিক অ্যালার্ট

এই মেশিনে একবারে ১০টি সিলিন্ডার রাখা যায়। স্টকে যখন মাত্র দুটি সিলিন্ডার পড়ে থাকবে, তখন মেশিনটি নিজে থেকেই স্থানীয় গ্যাস এজেন্সিকে অ্যালার্ট পাঠিয়ে দেবে, যাতে দ্রুত রিফিল করা সম্ভব হয়।  

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

BPCL-এর এই পাইলট প্রজেক্টটি সফল হলে আগামী দিনে দেশের অন্যান্য বড় শহরগুলোতেও এই ধরণের স্মার্ট LPG ATM বসানো হতে পারে। এর ফলে সাধারণ মানুষকে আর গ্যাস ডেলিভারির জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।  

Tv Actress Manosi Sengupta Divorce: 'সন্তানদের কথা ভেবে অনেকবার চেষ্টা করেছি', ছেলের প্রথম জন্মদিনে ডিভোর্সের ঘোষণা ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসীর

পরবর্তী অ্যালবাম

Tv Actress Manosi Sengupta Divorce: &#039;সন্তানদের কথা ভেবে অনেকবার চেষ্টা করেছি&#039;, ছেলের প্রথম জন্মদিনে ডিভোর্সের ঘোষণা ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসীর

Tv Actress Manosi Sengupta Divorce: 'সন্তানদের কথা ভেবে অনেকবার চেষ্টা করেছি', ছেলের প্রথম জন্মদিনে ডিভোর্সের ঘোষণা ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসীর

Tv Actress Manosi Sengupta Divorce: 'সন্তানদের কথা ভেবে অনেকবার চেষ্টা করেছি', ছেলের প্রথম জন্মদিনে ডিভোর্সের ঘোষণা ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসীর 10
Roopa Ganguly: তৃণমূলের অসন্তোষের ফায়দা তুলতেই আসরে রূপা, লাভলীকে মাত করতে বিজেপির বিরাটবাণ

Roopa Ganguly: তৃণমূলের অসন্তোষের ফায়দা তুলতেই আসরে রূপা, লাভলীকে মাত করতে বিজেপির বিরাটবাণ

Roopa Ganguly: তৃণমূলের অসন্তোষের ফায়দা তুলতেই আসরে রূপা, লাভলীকে মাত করতে বিজেপির বিরাটবাণ 8
Horoscope Today: মেষের সম্পত্তিলাভ, কন্যার প্রেম, মীনের আধ্যাত্মিকতা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মেষের সম্পত্তিলাভ, কন্যার প্রেম, মীনের আধ্যাত্মিকতা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মেষের সম্পত্তিলাভ, কন্যার প্রেম, মীনের আধ্যাত্মিকতা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি

Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি

Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি 13