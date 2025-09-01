English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
India's GST collection: GST-র GOAL-এ কাঁপছে নেট! বাড়তে বাড়তে শুধু অগাস্টেই কেন্দ্রের কোষাগারে ১,৮৬,০০০ কোটি টাকা...

GST Collection of India: ভারতের সামগ্রিক পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) সংগ্রহ আগস্ট মাসে ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটি ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত বহন করে। এই বৃদ্ধি একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই অর্থনীতির চাকা সচল থাকার প্রমাণ দিচ্ছে।

| Sep 01, 2025, 08:15 PM IST
রাজস্ব সংগ্রহের বিস্তারিত

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাসের মোট জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ১,৮৬,০০০ কোটি টাকা। 

এর মধ্যে কেন্দ্রীয় জিএসটি (CGST) সংগ্রহের পরিমাণ ৩০,৫০০ কোটি টাকা, রাজ্য জিএসটি (SGST) সংগ্রহের পরিমাণ ৩৮,৮০০ কোটি টাকা এবং সমন্বিত জিএসটি (IGST) সংগ্রহের পরিমাণ ৮৮,৭০০ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি, পণ্য আমদানির উপর কর থেকে পাওয়া গেছে ৩২,৪০০ কোটি টাকা।

বৃদ্ধির কারণ

  বিশেষজ্ঞরা এই ধারাবাহিক বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে ভারতের অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধার লাভ করেছে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিষেবা খাতে গতি এবং ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার জিএসটি সংগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করেছে।  

কর ব্যবস্থার উন্নতি

জিএসটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কর ফাঁকি রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ই-বিলিং ব্যবস্থা, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং কঠোর নজরদারির মাধ্যমে করদাতাদের Compliance নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উৎসবের মরসুম

আগস্ট মাস থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উৎসবের মরসুম শুরু হয়, যা ভোক্তা চাহিদা বাড়ায়। এর ফলে কেনাকাটা বৃদ্ধি পায় এবং জিএসটি সংগ্রহও বাড়ে।  

ভারতের GST

এই শক্তিশালী রাজস্ব বৃদ্ধির ধারা সরকারের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা। এটি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অবকাঠামো খাতে ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়াবে। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ভারত তার অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এই পরিসংখ্যান শুধু আর্থিক দিক থেকে নয়, দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুস্থতারও একটি প্রতিফলন।

