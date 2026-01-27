India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে! ভারতেই উদ্ধার হল লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা! যা মাটি ফুঁড়ে আসতেই চমকে দিয়েছে সকলকে। প্রত্নতাত্ত্বিক-ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞানীদের চাঞ্চল্যকর তথ্য  

| Jan 27, 2026, 04:04 PM IST
1/10

লৌহ যুগ

Iron Age

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আয়রন এজ' ওরফে লৌহ যুগ হল মানব সভ্যতার ইতিহাসের তিন যুগের চূড়ান্ত যুগ। এর আগে ছিল প্রস্তর যুগ (পুরা প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ, নব্যপ্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ) এবং ব্রোঞ্জ যুগ।   

2/10

ভারতে লৌহ যুগের

India’s Iron Age

ভারতে লৌহ যুগের সূচনা লোহার কাজ করা রঙিন ধূসর মৃৎশিল্প সংস্কৃতি দিয়ে। যা আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।  

3/10

ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা

India’s longest Iron Age Spear

তামিলনাড়ুর প্রত্নতাত্বিকরা ৩৩৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্র খুঁজে পেয়েছেন। এটিই ভারতে আবিষ্কৃত লৌহ যুগের দীর্ঘতম অস্ত্র।   

4/10

৮ ফুট লম্বা লোহার বর্শা

8-ft-long iron spear

অত্যন্ত ভালো অবস্থায় মাটি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮ ফুট লম্বা এক লোহার বর্শা। তুতিকোরিনের কাছে তিরুমালাপুরমে বিশাল বর্শার সঙ্গেই ছোট বর্শা এবং কিছু সোনার বস্তু পাওয়া গিয়েছে।         

5/10

আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত

Ceremonial Piece

মনে করা হচ্ছে এই বর্শা কোনও অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বা সেই সময়ের যোদ্ধারা ব্যবহার করেছেন।   

6/10

বিজ্ঞানীরা কী বলছেন

Scientists Said Weapon Was Used For Protection

বিজ্ঞানীরা বলেছেন অস্ত্রটি সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ধরার সুবিধার জন্য বর্শার একপ্রান্ত গোলাকার। এবং আরেকটি বর্শার সঙ্গে 'এক্স' আকৃতিতেই মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয়েছে। দ্বিতীয় বর্শাটি ৬.৫ ফুট লম্বা। দুটি বর্শাই সোনার জিনিসপত্র ভর্তি একটি কলসির পাশে পাওয়া গেছে।   

7/10

প্রত্নতাত্ত্বিকরা কী বলছেন

According to archaeologists

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে পুরুষরা গবাদি পশু এবং সম্পদ রক্ষায় বর্শাটি ব্যবহার করেছেন। বা এটি এমন কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক সামগ্রী হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে, যাকে এর সঙ্গেই সমাহিত করা হয়েছিল।  

8/10

ভারতের লৌহ যুগের সমাধিস্থল

Iron Age Burial Sites In India

দেশের লৌহ যুগের সমাধিস্থলগুলি থেকে ছোরা, তলোয়ার, ছুরি-সহ বিভিন্ন অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে অতীতে। তামিলনাড়ুর শুষ্ক মাটিতে বর্শা ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল এবং চমৎকার অবস্থায় রয়ে গিয়েছে  

9/10

ইতিহাসবিদরা কী বলছেন?

According to historians

৮ ফুট লম্বা এই বর্শা সম্ভবত বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হয়েছিল। যা ছিল সমাধিস্থ ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। এই আবিষ্কার লৌহ যুগের মানুষের উন্নত ধাতুবিদ্যাগত দক্ষতারও প্রমাণ দেয়, কারণ এই ধরনের ধাতু গলানোর জন্য ১,২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১,৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।  

10/10

একাধিক লৌহযুগীয় প্রত্নস্থলে গবেষণা

Two-Year Study Across Multiple Iron Age Sites

তামিলনাড়ু রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ রাজ্যের বেশ কয়েকটি লৌহযুগীয় প্রত্নস্থলে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা পরিচালনার জন্য আইআইটি গান্ধীনগরের ধাতুবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই গবেষণাটি ২০২৮ সাল পর্যন্ত চলবে। বর্শাটির আবিষ্কার দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য সরবরাহ করবে। গবেষকরা দক্ষিণের এই রাজ্যের সেই সময়ের লৌহ প্রযুক্তি বোঝার জন্য স্থানটি সম্পর্কে আরও গবেষণার অনুরোধ করেছেন।  

