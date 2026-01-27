India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...
India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে! ভারতেই উদ্ধার হল লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা! যা মাটি ফুঁড়ে আসতেই চমকে দিয়েছে সকলকে। প্রত্নতাত্ত্বিক-ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞানীদের চাঞ্চল্যকর তথ্য
1/10
লৌহ যুগ
2/10
ভারতে লৌহ যুগের
3/10
ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা
4/10
৮ ফুট লম্বা লোহার বর্শা
5/10
আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত
6/10
বিজ্ঞানীরা কী বলছেন
7/10
প্রত্নতাত্ত্বিকরা কী বলছেন
8/10
ভারতের লৌহ যুগের সমাধিস্থল
9/10
ইতিহাসবিদরা কী বলছেন?
10/10
একাধিক লৌহযুগীয় প্রত্নস্থলে গবেষণা
তামিলনাড়ু রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ রাজ্যের বেশ কয়েকটি লৌহযুগীয় প্রত্নস্থলে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা পরিচালনার জন্য আইআইটি গান্ধীনগরের ধাতুবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই গবেষণাটি ২০২৮ সাল পর্যন্ত চলবে। বর্শাটির আবিষ্কার দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য সরবরাহ করবে। গবেষকরা দক্ষিণের এই রাজ্যের সেই সময়ের লৌহ প্রযুক্তি বোঝার জন্য স্থানটি সম্পর্কে আরও গবেষণার অনুরোধ করেছেন।
