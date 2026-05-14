India’s Most Educated Chief Minister: দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী কে? রয়েছে BSc, LLB, MA, MBA, Ph.D ডিগ্রি! অসমের 'মামা'ও কম যান না

India’s Most Educated Chief Minister: কখনও ভেবে দেখেছেন যে, দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী কে? যদিও সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপাল কোনও রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হন ঠিকই, তবে প্রকৃত শাসনক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত থাকে।
বর্তমানে ভারতে ৩১ জন মুখ্যমন্ত্রী আছেন। ভারতের ২৮টি অঙ্গরাজ্যের প্রতিটিতে একজন করে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। ভারতের ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩টিতে (দিল্লি, পুদুচেরি এবং জম্মু ও কাশ্মীর) নিজস্ব বিধানসভা ও নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী থাকার সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে।
সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক নয়। তবুও ভারতে এক নয়, একাধিক মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে চমকে দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতা। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) কর্তৃক সংকলিত তথ্য এবং জাতীয় গণমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা দেওয়া হল
মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব তালিকায় সবার উপরে। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি, এলএলবির সঙ্গেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ করেছেন। এর সঙ্গেই ম্যানেজমেন্টে এমবিএ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি.করেছেন।
অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাঁর রাজ্যে 'মামা' বলেই পরিচিত। তালিকায় দুয়ে থাকবেন তিনি। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ এবং এমএ করার পাশাপাশি পিএইচডি করেছেন। বিআরএম সরকারি ল কলেজ থেকে এলএলবিও পাশ করেছেন।
মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। তিনি আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্টন স্কুল থেকে বিবিএ করেছেন এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে ফিন্যান্সে এমবিএ ডিগ্রিও করেছেন। কনরাড গিটারেও ঝড় তুলতে জানেন।
দিল্লির নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন রেখা গুপ্তা। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম করেছেন। পাশাপাশি মিরাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি, এমএ ও এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
কেরালার নতুন মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কংগ্রেস নেতা ভিডি সতীশন। তাঁর সমাজসেবায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা রয়েছে। এলএলবি এবং এলএলএম (আইনে স্নাতকোত্তর) ডিগ্রিও আছে তাঁর।
উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। তিনি লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রিধারী। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে