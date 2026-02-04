English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • India’s Most Expensive Number Plate: বিক্রি হল ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট, ওই টাকায় চলে আসবে সুপারকার থেকে Mercedes-BMW-Audi সমগ্র!

India’s Most Expensive Number Plate: বিক্রি হল ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট, ওই টাকায় চলে আসবে সুপারকার থেকে Mercedes-BMW-Audi সমগ্র!

India’s Most Expensive Number Plate: বিক্রি হয়ে গেলে দেশের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট! শুধু গাড়ির নম্বর প্লেটের টাকায় একসঙ্গে কেনা যাবে Mercedes-BMW-Audi সমগ্র। এমনকী চলে আসবে সুপারকারও...  

| Feb 04, 2026, 07:34 PM IST
1/7

রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য

Records are made to be broken

খেলাধুলো, স্থাপত্য হোক বা মুভি কালেকশন— যে ক্ষেত্রই হোক না কেন, রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য! তবে এমন এক ক্ষেত্র আছে যা কোনও না কোনও ভাবে মানুষকে মুগ্ধ করে। সেই ক্ষেত্রটি হল ভিভিআইপি, ভিআইপি নম্বর প্লেটের প্রতি ভালোবাসা।

2/7

ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট

India’s Most Expensive Number Plate

গাড়ির কাঙ্ক্ষিত নম্বর আদায় করার জন্য যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারেন কেউ কেউ। সে খরচ যতই হোক না কেন! আমরা আপনাকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলব, যিনি ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেটটি কিনেছেন!  

3/7

ডিডিসি ০০০১

DDC 0001

'ডিডিসি ০০০১' নম্বর প্লেটটি এখন দেশের ইতিহাসে নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট। বিগ বয় টয়জ (বিবিটি) নিলাম অ্যাপেই এই নম্বর কেনা হয়েছে। নম্বরটি বিগ বয় টয়জ-এর প্রতিষ্ঠাতা যতীন আহুজার ছিল। তিনিই নিলামে তুলেছিলেন নম্বরটি।  

4/7

কেন এত দামি?

Why so expensive?

'০০১' ভারতের সেরা ভিআইপি নম্বর (যা চরম স্বকীয়তা এবং মর্যাদার প্রতীক)। ডিডিসি ফরম্যাটটি এক বিরল ভিন্টেজ দিল্লি সিরিজ (অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ)  

5/7

নিলামে জয়ী অন্ধ্র

The winning bid

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের দরদাতা কিরণ কোলপাকুলা জয়ী হয়েছেন। তিনি ২.৮ কোটি টাকায় স্রেফ গাড়ির নম্বর প্লেট কিনেছেন। দেখতে গেলে এই টাকায় একসঙ্গে কেনা যাবে Mercedes-BMW-Audi! চলে আসবে সুপারকারও।  

6/7

বিশেষজ্ঞদের মত

According to the industry experts

শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে গুন্টুরের ক্রেতা বুঝিয়ে দিলেন যে বিলাসবহুল পণ্য ও পছন্দের ধারা দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো বড় শহর ছাড়িয়ে ছোট শহর এবং অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে।  

7/7

এইচআর৮৮বি৮৮৮৮

HR88B8888

এর আগে দেশের ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট ছিল এইচআর৮৮বি৮৮৮৮। যা গতবছর বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকায়। কিনেছিলেন হরিয়ানার ব্যবসায়ী। সেই রেকর্ডই ভেঙে গেল এবার।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Aindrila Sharma Sister Wedding: তোজো-বোজোর আদর আর চোখে জল, দিদির বিয়েতে স্মৃতি হয়েই ফিরলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা! পাশে সব্যসাচী...

Aindrila Sharma Sister Wedding: তোজো-বোজোর আদর আর চোখে জল, দিদির বিয়েতে স্মৃতি হয়েই ফিরলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা! পাশে সব্যসাচী...

Aindrila Sharma Sister Wedding: তোজো-বোজোর আদর আর চোখে জল, দিদির বিয়েতে স্মৃতি হয়েই ফিরলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা! পাশে সব্যসাচী... 10
Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা...

Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা...

Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা... 9
Strong Radio Blackout: বৃহস্পতিবারই অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা দেশ! স্তব্ধ হবে মোবাইল! ভয়ংকর রেডিয়ো ব্ল্যাকআউটে...

Strong Radio Blackout: বৃহস্পতিবারই অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা দেশ! স্তব্ধ হবে মোবাইল! ভয়ংকর রেডিয়ো ব্ল্যাকআউটে...

Strong Radio Blackout: বৃহস্পতিবারই অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা দেশ! স্তব্ধ হবে মোবাইল! ভয়ংকর রেডিয়ো ব্ল্যাকআউটে... 8
Kavi Subhas metro reopening: বিরাট আপডেটে খুশির ছোঁয়া! কবি সুভাষ মেট্রোর নবনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল, পয়লা বৈশাখেই উদ্বোধন?

Kavi Subhas metro reopening: বিরাট আপডেটে খুশির ছোঁয়া! কবি সুভাষ মেট্রোর নবনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল, পয়লা বৈশাখেই উদ্বোধন?

Kavi Subhas metro reopening: বিরাট আপডেটে খুশির ছোঁয়া! কবি সুভাষ মেট্রোর নবনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল, পয়লা বৈশাখেই উদ্বোধন? 15