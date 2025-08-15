India's Sudarshan Chakra Explained: আসছে 'সুদর্শন চক্র', কৃষ্ণ মন্ত্রেই মোদীর আগুনে মিশন, রক্ষণের চাদরে মুড়ছে দেশ...

India's Sudarshan Chakra Explained: আসছে 'সুদর্শন চক্র', কৃষ্ণ মন্ত্রেই মোদীর আগুনে মিশন, রক্ষণের চাদরে মুড়ছে দেশ...
India's Sudarshan Chakra: ইসরায়েলের 'লৌহ কবচ'-এর ধাঁচে এবার ভারতের 'সুদর্শন চক্র'! কৃষ্ণ মন্ত্রেই মোদীর আগুনে মিশন, রক্ষণের শামিয়ানা
সুদর্শন চক্র সম্ভবত কেবল একটি ঢালের চেয়েও বেশি কিছু হবে। যা নির্ভুল পাল্টা আক্রমণের ক্ষমতা রাখবে এবং হ্যাকিং বা ফিশিংয়ের মতো ডিজিটাল হুমকি নিরপেক্ষ করার জন্য সাইবার-বিরোধী যুদ্ধ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করবে। কাজ করবে শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা, সামরিক বাহিনী এবং বেসরকারি সেক্টরও।
গত ৭-৮ মে রাতে মাঝ আকাশে, পাকিস্তানের সব মিসাইল ও ড্রোন বলে বলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এস-৪০০। ভারতের মাটিতে তার আঁচও পড়েনি। অপারেশন সিঁদুরেই অভিষেক হয়েছিল রাশিয়ার এস-৪০০-র। ভারতের সেই সুদর্শন চক্র ১০০ ঘণ্টার অপারেশনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান ভারতের সামরিক ঘাঁটির পাশাপাশি কিছু শহরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। এমনকী ভারতীয় যুদ্ধবিমানও মাটিতে নামানের চেষ্টা করেছিল।
সুদর্শন চক্র কী?
মহাভারতে কৃষ্ণের অস্ত্র হিসেবে ঐশ্বরিক চক্রকে (সুদর্শন চক্র) দেখানো হয়েছে , যা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দেবতা, সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের শিরচ্ছেদ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে সূর্যকে আড়াল করার জন্য, কৃষ্ণ এটি ব্যবহার করেছিলেন। কৌরবরা প্রতারিত হয়ে অর্জুনকে জয়দ্রথকে হত্যা করার অনুমতি দেন, তাঁর পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ।
