English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India's Sudarshan Chakra Explained: আসছে 'সুদর্শন চক্র', কৃষ্ণ মন্ত্রেই মোদীর আগুনে মিশন, রক্ষণের চাদরে মুড়ছে দেশ...

India's Sudarshan Chakra: ইসরায়েলের 'লৌহ কবচ'-এর ধাঁচে এবার ভারতের 'সুদর্শন চক্র'! কৃষ্ণ মন্ত্রেই মোদীর আগুনে মিশন, রক্ষণের শামিয়ানা   

Aug 15, 2025, 06:31 PM IST
1/9

'লৌহ কবচ'

Iron Dome

ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম) সর্বজনবিদিত। সেই দেশের আয়রন ডোম বা 'লৌহ কবচ' হল এমন এক ঢাল যা ইসরায়েলের লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করে। রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস এবং ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ যৌথ ভাবে ইসরায়েলের জন্য সেই ডোম তৈরি করেছে। 

2/9

নামই যথেষ্ট

Iron Dome

এখনও পর্যন্ত যে কোনও দেশের ব্যবহৃত সবচেয়ে উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি আয়রন ডোম। এটি ৭০ কিলোমিটার (৪৩ মাইল) পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র, মর্টার এবং অন্যান্য আকাশ হুমকি কার্যকরভাবে প্রতিহত করে। 

3/9

'সোনালি কবচ'

Golden Dome

ইসরায়েলের 'লৌহ কবচ'-এর ধাঁচে আমেরিকা আগামী চার বছরের মধ্যে তৈরি করবে গোল্ডেন ডোম ওরফে 'সোনালি কবচ'। বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে আমেরিকাকে টার্গেট করে  নিক্ষেপ করা, ক্রুজ, ব্যালেস্টিক, হাইপারসোনিক মিসাইল ধ্বংস করতেই তৈরি হচ্ছে এই নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।   

4/9

সুদর্শন চক্র

India's Sudarshan Chakra

ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ইতিহাস লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! শুক্রবার ১০৩ মিনিটের ভাষণ দিয়েছেব তিনি। ভারতের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘতম ভাষণে দেওয়ার সময়েই মোদীর মুখে ছিল তাঁর আগুনে মিশন- সুদর্শন চক্র!

5/9

সুদর্শন চক্র

India's Sudarshan Chakra

'লৌহ কবচ' ও 'সোনালি কবচ'-এর ধাঁচে হবে ভারতের সুদর্শন চক্র। এক মাল্টি লেয়ার্ড ফ্রেমওয়ার্কে উন্নত নজরদারি থেকে সাইবার সুরক্ষা এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে একীভূত করবে। শত্রুর যে কোনও আক্রমণ থেকে ভারতবাসী এবং দেশের পরিকাঠামোকে রক্ষা করবে...ঘোষণা মোদীর।  

6/9

সুদর্শন চক্র

India's Sudarshan Chakra

'২০৩৫ সালের মধ্যে, আমি এই ঢালকে সম্প্রসারণ করব। তাকে আরও শক্তিশালী করে আধুনিক করতে চাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় আমরা সুদর্শন চক্রের পথ বেছে নিয়েছি। গবেষণা থেকে শুরু করে বিকাশ এবং উৎপাদন, সকল বিষয়ই হবে দেশের। প্রতিটি নাগরিক সুরক্ষিত বোধ করবেন।'-বললেন মোদী।  

7/9

সুদর্শন চক্র

India's Sudarshan Chakra

সুদর্শন চক্র সম্ভবত কেবল একটি ঢালের চেয়েও বেশি কিছু হবে। যা নির্ভুল পাল্টা আক্রমণের ক্ষমতা রাখবে এবং হ্যাকিং বা ফিশিংয়ের মতো ডিজিটাল হুমকি নিরপেক্ষ করার জন্য সাইবার-বিরোধী যুদ্ধ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করবে। কাজ করবে শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা, সামরিক বাহিনী এবং বেসরকারি সেক্টরও।  

8/9

অপারেশন সিঁদুর

Operation Sindoor

গত ৭-৮ মে রাতে মাঝ আকাশে, পাকিস্তানের সব মিসাইল ও ড্রোন বলে বলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এস-৪০০। ভারতের মাটিতে তার আঁচও পড়েনি। অপারেশন সিঁদুরেই অভিষেক হয়েছিল রাশিয়ার এস-৪০০-র। ভারতের সেই সুদর্শন চক্র  ১০০ ঘণ্টার অপারেশনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান ভারতের সামরিক ঘাঁটির পাশাপাশি কিছু শহরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। এমনকী ভারতীয় যুদ্ধবিমানও মাটিতে নামানের চেষ্টা করেছিল।  

9/9

সুদর্শন চক্র কী?

What Is Sudarshan Chakra

মহাভারতে কৃষ্ণের অস্ত্র হিসেবে ঐশ্বরিক চক্রকে (সুদর্শন চক্র) দেখানো হয়েছে , যা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দেবতা, সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের শিরচ্ছেদ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে সূর্যকে আড়াল করার জন্য, কৃষ্ণ এটি ব্যবহার করেছিলেন। কৌরবরা প্রতারিত হয়ে অর্জুনকে জয়দ্রথকে হত্যা করার অনুমতি দেন, তাঁর পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে 'সংকল্প'! '১৪ থেকে '২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে &#039;সংকল্প&#039;! &#039;১৪ থেকে &#039;২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা...

Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে 'সংকল্প'! '১৪ থেকে '২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা...

Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে 'সংকল্প'! '১৪ থেকে '২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা... 12
Bula Chowdhury: বুলা চৌধুরীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি! উধাও অসংখ্য মেডেল-সহ পদ্মশ্রীও, কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাঁতারু..

Bula Chowdhury: বুলা চৌধুরীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি! উধাও অসংখ্য মেডেল-সহ পদ্মশ্রীও, কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাঁতারু..

Bula Chowdhury: বুলা চৌধুরীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি! উধাও অসংখ্য মেডেল-সহ পদ্মশ্রীও, কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাঁতারু.. 8
Cristiano Ronaldo To Play In India: ভারতে খেলতে আসছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামবেন যুবভারতীতে? যাবতীয় জল্পনার অবসান...

Cristiano Ronaldo To Play In India: ভারতে খেলতে আসছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামবেন যুবভারতীতে? যাবতীয় জল্পনার অবসান...

Cristiano Ronaldo To Play In India: ভারতে খেলতে আসছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামবেন যুবভারতীতে? যাবতীয় জল্পনার অবসান... 7
PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি!

PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি!

PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি! 6