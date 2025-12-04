English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভংয়কর ব্রহ্মস! ভারতের সঙ্গে ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল

 ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে তৈরি একটি সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল হল ব্রহ্মস। বহু দেশ এই ক্ষেপণাস্ত্রটি কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে

| Dec 04, 2025, 06:15 PM IST

ব্রহম্স মিসাইল

ব্রহম্স মিসাইল

দেশের প্রতিরক্ষাই এখন শুধু নয়, দুনিয়ার অস্ত্র সরবারহকারীদের তালিকায় নাম লেখাচ্ছে ভারত। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ৪০০০ কোটি টাকার ব্রহ্মস মিসাইল বিক্রির চুক্তিতে সাক্ষর করতে চলেছে ভারত। 

ফিলিপাইন্স

ফিলিপাইন্স

এর আগে ফিলিপাইন্স ৩১০০ কোটি টাকার ব্রহ্মস কেনার চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র এই মিসাইল অস্ত্র শিল্পের চেহারাই বদলে দিয়েছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি দেশীয় (স্বদেশী) যুদ্ধাস্ত্র এখন বিদেশে ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে। ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মে মাসের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর এর চাহিদা বেড়েছে। ওই অভিযানে ভারত বেশ কয়েকটি নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রদর্শন করেছিল। বিশ্বজুড়ে মানুষ তাদের সেই পারফরম্যান্স দেখেছিল।

ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে তৈরি একটি সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল হল ব্রহ্মস। বহু দেশ এই ক্ষেপণাস্ত্রটি কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এক ডজনেরও বেশি দেশ এটি কেনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইন্দোনেশিয়া হল এই আগ্রহীদের মধ্যে সর্বশেষ দেশ, যারা চুক্তির দিকে এগিয়েছে।

ফিলিপাইন্স

ফিলিপাইন্স

এর আগে, জানুয়ারি মাসে ইন্দোনেশিয়ার নৌ-প্রধান অ্যাডমিরাল মুহাম্মদ আলি ব্রাহ্মোস অ্যারোস্পেসে এসে এই ব্যবস্থাটি নিজে খতিয়ে দেখেন। ইন্দোনেশিয়া ন্যূনতম ৪৫০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার একটি প্যাকেজের কথা ভাবছে। কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন যে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে এখনো আলোচনা না হলেও, জাকার্তা অনুরোধ করলে ভারত তা বিবেচনা করতে প্রস্তুত।

ব্রহম্সের পাল্লা

ব্রহম্সের পাল্লা

ক্ষেপণাস্ত্রটির নামটি ভারতের ব্রহ্মপুত্র এবং রাশিয়ার মস্কভা—এই দুটি নদীর নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। রপ্তানি যোগ্য ব্রহ্মসের এই সংস্করণের পাল্লা ২৯০ কিলোমিটার। সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বিষয়ে আলোচনা করছে ইন্দোনেশিয়া। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা জাকার্তায় গিয়ে দেখেছেন, কীভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলোর সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।

