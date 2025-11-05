English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
New Global Pandemic: সংক্রমণের হার ৯৭%! কাজ করছে না সাধারণ ওষুধ! ছড়াচ্ছে 'নতুন' ভাইরাস! মহামারীর আশঙ্কা গবেষকদের...

Fears of new global pandemic rises: ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইন মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণেরও ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু কোনও বাহ্যিক লক্ষ্মণ ছাড়াই নিঃশব্দ ঘাতকের মতো একটি নতুন দেশ বা মহাদেশে পৌঁছে যাচ্ছে!     

Nov 05, 2025, 06:07 PM IST
ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিনে ছড়াচ্ছে 'নতুন' ভাইরাস! আর তাতেই ফের নতুন করে বিশ্বজুড়ে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ভয়! ২০১১ সালে ওকলাহোমাতে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়। 

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

শূকরের মধ্যে প্রথম দেখা গিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো উপসর্গ ও লক্ষ্মণযুক্ত এই ভাইরাস। গবেষণায় দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে গবাদি পশুদের উপরই প্রভাব ফেলে এই ভাইরাস। গবাদি পশুই এই ভাইরাসের প্রধান বাহক। কিন্তু এখন এই ভাইরাস গবাদি পশু থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে মানুষের মধ্যেও। 

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

চিনে শনাক্ত হওয়া নতুন ‘IDV’ ভ্যারিয়ান্ট প্রাণী ও মানুষ, উভয়কেই সংক্রামিত করতে পারে। বাতাসের মাধ্যমে ও আক্রান্ত প্রাণীদের সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে এলে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাস। আর ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইন মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণেরও ক্ষমতা অর্জন করেছে।

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

রক্তের নমুনা বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে উত্তর-পূর্ব চীনের ৭৪% মানুষ এই ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত। শ্বাসযন্ত্রে সমস্যা যুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণের হার ৯৭%। 

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

ল্যাবরেটরিতে ভাইরাসের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, এটি মানুষের শ্বাসনালী কোষ এবং প্রাণীর টিস্যুতে প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম। গবেষকরা সতর্ক করছেন, আইডিভি কোনও বাহ্যিক লক্ষ্মণ ছাড়াই নিঃশব্দ ঘাতকের মতো একটি নতুন দেশ বা মহাদেশে পৌঁছে যাচ্ছে! 

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

গবেষকরা বলছেন, ‘মৃদু বা উপসর্গহীন সংক্রমণ-ই মানুষের মধ্যে গোপন সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে। বর্তমানে বিশ্বের কোথাও নিয়মিত ‘IDV’ পরীক্ষা হয় না, যা এই ভাইরাসের নিঃশব্দে বিস্তার আরও সহজ করে তুলছে।’

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

সম্প্রতি চাংচুন ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী হংবো বাউ-এর নেতৃত্বে একদল গবেষক ইনফ্লুয়েঞ্জা ডি ভাইরাস বা IDV-র নতুন স্ট্রেইন নিয়ে গবেষণা চালান।

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

গবেষকরা ‘IDV’ মোকাবিলায় বর্তমান অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ কতটা কার্যকর তাও পরীক্ষা করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে যে, সাধারণ ওষুধ এতে কাজ করছে না। 

ভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনে মহামারীর আশঙ্কা

তবে তাঁরা জানাচ্ছেন, অনেকের রক্তেই অবশ্য অ্যান্টিবডি আছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষায়, গবেষকরা দেখেন প্রায় তিন-চতুর্থাংশের শরীরে ভাইরাসের অ্যান্টিবডির রয়েছে। আর তা বেশ উচ্চ হারেই।

