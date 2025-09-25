English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nightmare bacteria Surging in Hospitals: দুঃস্বপ্নের করাল গ্রাসে মানব সভ্যতা! শেষের শুরু নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়ায়, বলছেন ডাক্তাররা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকায় সংক্রমণের (Infection) ঘটনা দ্রুত বাড়ছে, যা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রায় সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের (Antibiotic) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, ফলে চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ছে। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) সম্প্রতি একটি রিপোর্টে জানিয়েছে যে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে Carbapenem-resistant Enterob

| Sep 25, 2025, 09:21 PM IST
1/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া কী?

  এটি মূলত Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) নামে পরিচিত। এর মধ্যে রয়েছে Klebsiella pneumoniae এবং E. coli, যারা carbapenem নামক “শেষ অস্ত্র” অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধী।

2/11

সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ:

UTI: জ্বালা, ঘন ঘন প্রস্রাবের ইচ্ছা, জ্বর, ঘোলা প্রস্রাব। Sepsis: উচ্চ জ্বর, কাঁপুনি, বিভ্রান্তি, দ্রুত হৃদস্পন্দন। Pneumonia: কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুক ব্যথা।

3/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

২৯টি রাজ্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, NDM (New Delhi metallo-β-lactamase) জিনযুক্ত CRE সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি বেড়েছে—৪৬১%।

4/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

এই NDM-CRE ব্যাকটেরিয়া হাসপাতালের যন্ত্রপাতি যেমন ভেন্টিলেটর বা IV টিউবিং-এর মাধ্যমে সহজেই ছড়াতে পারে।

5/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

NDM-CRE সংক্রমণের চিকিৎসায় কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র IV-এর মাধ্যমে দেওয়া যায়, মুখে খাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর নয়।

6/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

সাধারণ সংক্রমণ যেমন মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI)-এর চিকিৎসাও হাসপাতালে ভর্তি হয়ে IV অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে করতে হতে পারে।

7/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

এই জিনগুলো এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ায় ছড়াতে পারে, যা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

8/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।

9/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করা। হাসপাতালে থাকলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নেওয়া।

10/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

ক্ষত পরিষ্কার ও ঢাকা রাখা। ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন।

11/11

নাইটমেয়ার ব্যাকটেরিয়া

এই ব্যাকটেরিয়া নীরবে ছড়াতে পারে এবং মৃত্যুহারও অনেক বেশি। তাই সচেতনতা ও প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

