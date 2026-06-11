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Sayoni Chakraborty: 'তুই বেঁচে থেকেও তিলে তিলে মরবি!' সায়নীর মৃত্যুর পর 'প্রেমিক'কে বুকফাটা অভিশাপ সন্তানহারা মায়ের

Published: Jun 11, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:51 PM IST

Moli Chakraborty: অবলা জীবদের নিয়ে ভ্লগ বানাতেন, সেই সায়নীরই অকালপ্রয়াণ! প্রেমিকের গ্রেফতারের পর মুখ খুলল পরিবার। প্রথমবার লাইভে এসে বিস্ফোরক সায়নীর মা!

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সায়নীরই অকালপ্রয়াণ!

মাত্র ২৩ বছর বয়সেই চলে গেলেন জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটার সায়নী চক্রবর্তী (Sayoni Chakraborty)। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে নিজের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর রহস্যময় দেহ। পরিবারের স্পষ্ট দাবি, প্রেমিকের মানসিক নির্যাতন ও প্ররোচনার শিকার হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন সায়নী।

 

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প্রেমিকের গ্রেফতারের পর মুখ খুলল পরিবার

মেয়ের মৃত্যুর পর প্রথমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা মলি চক্রবর্তী। সায়নী এবং তাঁর মা দুজনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অবলা পশু-পাখি ও পোষ্যদের নিয়ে ভিডিয়ো বানাতেন। 

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“কেন এত বড় ভুল করলি?”

ক্যামেরার সামনে এসে সায়নীর মা বলেন, “ভেবেছিলাম আর কখনও ক্যামেরার সামনে আসব না। আমার পুরো পৃথিবীটা জুড়েই সায়নী ছিল। ও ছাড়া আমরা কীভাবে বাঁচব জানি না। শুধু মনে হয়, একবার যদি জিজ্ঞেস করতে পারতাম কেন ও এত বড় ভুল পদক্ষেপ করল!”

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দিদির শোকে চলে গেল পোষ্য ‘বুজো’ও!

মেয়ের অকাল প্রয়াণে শুধু পরিবার নয়, ভেঙে পড়েছে তাঁদের বাড়ির পোষ্যরাও। দিদির শোক সইতে না পেরে তাঁদের একটি পোষ্য ‘বুজো’ও চার-পাঁচ দিন আগে মারা গিয়েছে।

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সায়নীর রহস্যমৃত্যুর পর প্রথমবার লাইভে মা

অন্য পোষ্য ‘পরি’ও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মলিদেবী জানান, এই অবলা প্রাণীগুলোর মুখের দিকে তাকিয়েই এখন তাঁকে কোনোমতে বেঁচে থাকতে হবে।

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সায়নীর মৃত্যুর পর ‘প্রেমিক’কে বুকফাটা অভিশাপ

ইতিমধ্যেই সায়নীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয়েছে তাঁর প্রেমিক। সেই প্রসঙ্গে এক সন্তানহারা মা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, “জানি না ও কতদিন জেলে থাকবে বা আইন ওকে কী শাস্তি দেবে। তবে এক অভাগা মা হয়ে মন থেকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুই কোনোদিন সুখী হবি না। তুই বেঁচে থেকেও তিলে তিলে মরবি।”

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প্রেমিকের উদ্দেশ্যে কেন এমন বললেন তাঁর মা?

এর আগেও সায়নীর মায়ের অভিযোগ ছিল, ওই যুবক সায়নীকে মারধর করত এবং দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার চালাত, যার জেরেই এই মর্মান্তিক পরিণতি।

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কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রয়াত সায়নীর মা

এর আগে মলি চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গত চার বছর ধরে একটি যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সায়নীর। দুই পরিবারের তরফেই সকলে জানত এই সম্পর্কের কথা। সকলে মেনেও নিয়েছিল। ছেলেটির বাড়ি ত্রিবেনীতে।

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লাইভে এসে ক্ষোভ

ঘটনার দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে এর আগে মলি জানান, ‘যেদিন ঘটনাটি ঘটেছে তার আগের দিন প্রেমিক সায়নের বাড়িতে গিয়েছিলেন সায়নী। কিছুক্ষণ পরেই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিল। নিশ্চয়ই ওখানে এমন কিছু ঘটেছিল যার ফলে ও এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।’

TAGS:
influencer Sayoni Chakraborty
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