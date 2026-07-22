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গ্ল্যামার ছেড়ে শিকড়ের টানে! ঘুরে দেখুন সাই পল্লবীর ৮ কোটির কোয়েম্বাটোর হোম

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 22, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:25 PM IST

Sai Pallavi's Coimbatore Home: রণবীর কাপুরের বিপরীতে রামায়ণে ‘সীতা’ হয়ে বড় পর্দায় ধরা দেওয়ার জন্য জোরকদমে প্রস্তুত সাই পল্লবী। কিন্তু বক্স অফিস কাঁপানো এই তারকার আসল রূপটা লুকিয়ে রয়েছে তাঁর কোয়েম্বাটুরের পৈতৃক ভিটেয়! নোব্রোকার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫ থেকে ৮ কোটি টাকার এই বিশাল বাড়ি কিন্তু বিলাসবহুল আসবাবের চেয়ে ঐতিহ্য ও পারিবারিক উষ্ণতায় বেশি মোড়া। 

 

Inside Ramayana Star Sai Pallavi's Coimbatore Home 1/6

ছিমছাম শোবার ঘর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অতিরিক্ত সাজসজ্জা বা ঝাড়বাতির জায়গা নেই বেডরুমে। বদলে রাখা হয়েছে কাঠের খাট, রিডিং টেবিল আর হালকা নিউট্রাল রঙের দেওয়াল। আলো-বাতাসে ভরা এই শোবার ঘরগুলো দিনশেষে এক অদ্ভুত প্রশান্তি জোগায়।

 

 

Inside Ramayana Star Sai Pallavi's Coimbatore Home 2/6

প্রাণবন্ত লিভিং রুম

জমকালো ক্যাফে বা কাচের থিম নয়, বাড়ির লিভিং রুমটি সাজানো হয়েছে কাঠের ক্ল্যাসিক আসবাব দিয়ে। বিশাল সোফা আর রুচিশীল টাইলসের মেঝেই এই ঘরের প্রধান আকর্ষণ। পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করা আর সময় কাটানোর জন্যই এই জায়গাটি তৈরি।

Inside Ramayana Star Sai Pallavi's Coimbatore Home 3/6

প্রকৃতির ছোঁয়া ও সবুজ বাগান

প্রকৃতিপ্রেমী সাইয়ের বাড়ির বারান্দা থেকে শুরু করে ছাদ -- সবখানেই সুবিন্যস্ত গাছের টব। সঙ্গে রয়েছে এক টুকরো সবুজ বাগান। সকালের এক কাপ চা কিংবা ব্যস্ত শিডিউল শেষে খোলা বাতাসে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য এই বাগানই সাইয়ের প্রিয় ঠিকানা।

 

Inside Ramayana Star Sai Pallavi's Coimbatore Home 4/6

ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরঘর

বাড়ির সবচেয়ে পবিত্র ও শান্ত কোণটি হলো তাঁদের প্রার্থনা কক্ষ বা ঠাকুরঘর। পৈতৃক মূল্যবোধ মেনে একটি কাঠের সুন্দর মন্দিরে দেব-দেবীর মূর্তি সাজানো রয়েছে। সঙ্গে পিতলের প্রদীপ আর সুবাসিত ধূপের গন্ধ পুরো ঘরে এক স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দেয়।

 

Inside Ramayana Star Sai Pallavi's Coimbatore Home 5/6

সাই পল্লবীর জীবনশৈলী

চকচকে তারকাজীবন ছেড়ে এসে সাই পল্লবী যেখানে আসল শান্তি খুঁজে পান, তা হল তাঁর এই শিকড়ের ছোঁয়া মাখা কোয়েম্বাটোরের বাড়ি। কোনো কৃত্রিমতা নয়, কেবল ভালোবাসা আর সাধারণ জীবনযাত্রাই এই বাড়ির আসল সৌন্দর্য!

Inside Ramayana Star Sai Pallavi's Coimbatore Home 6/6

রান্নাঘর ও পারিবারিক সময়

সব ধরনের আধুনিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রানাইটের কাউন্টারটপ আর কাঠের কেবিনেটে সাজানো রান্নাঘরটি অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল।

 

TAGS:
Sai Pallavi
Sai Pallavi home

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