Sheikh Hasina Verdict: বিবাহবার্ষিকীর দিনই হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ, রায় শুনে ইউনূস বললেন...

Sheikh Hasina Verdict: বিবাহবার্ষিকীর দিনই হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ, রায় শুনে ইউনূস বললেন...
Sheikh Hasina Verdict: ১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে। সেইসময় মা ফজিলাতুন নেছার তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে শেখ হাসিনার বিয়ে হয়
বিবাহবর্ষিকীর দিনই ভয়ংকর খবর
মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ওই ট্রাইব্যুন্যালটি গঠন করেছিলেন তিনি নিজেই। তার থেকেও মর্মান্তিক হল গতকালই ছিল শেখ হাসিনার বিবাহবর্ষিকী। ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে।
১৯৬৭ সালে বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে বিয়ে
৫ অভিযোগ প্রমাণিত
ইউনূসের প্রতিক্রিয়া
বিশ্বে বার্তা পৌঁছল
নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি
