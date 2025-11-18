English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sheikh Hasina Verdict: বিবাহবার্ষিকীর দিনই হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ, রায় শুনে ইউনূস বললেন...

Sheikh Hasina Verdict: ১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে। সেইসময় মা ফজিলাতুন নেছার তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে শেখ হাসিনার বিয়ে হয়

| Nov 18, 2025, 03:05 PM IST
বিবাহবর্ষিকীর দিনই ভয়ংকর খবর

বিবাহবর্ষিকীর দিনই ভয়ংকর খবর

মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ওই ট্রাইব্যুন্যালটি গঠন করেছিলেন তিনি নিজেই। তার থেকেও মর্মান্তিক হল গতকালই ছিল শেখ হাসিনার বিবাহবর্ষিকী। ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে।

১৯৬৭ সালে বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে বিয়ে

১৯৬৭ সালে বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে বিয়ে

১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে। সেইসময় মা ফজিলাতুন নেছার তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে শেখ হাসিনার বিয়ে হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি টের পেয়ে সরকারের পক্ষ থেকে চাপ এড়াতে কিছুটা তড়িঘড়ি করেই ওই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।   

৫ অভিযোগ প্রমাণিত

৫ অভিযোগ প্রমাণিত

উল্লেখ্য, মোট ৫টি অভিযোগ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে আদালতে। এর মধ্যে একটি অভিযোগে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং বাকি দুটি গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ইউনূসের প্রতিক্রিয়া

ইউনূসের প্রতিক্রিয়া

এদিকে, গতকাল ওই রায় শুনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহমম্দ ইউনূস বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে আদালতের রায় প্রমাণ করেছে যে ক্ষমতার অবস্থান যাই হোক, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।

বিশ্বে বার্তা পৌঁছল

বিশ্বে বার্তা পৌঁছল

মহম্মদ ইউনূসের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আদালতের রায়ের ভাষা এতটাই স্পষ্ট যে দেশের ভেতর ও গোটা বিশ্বে তার বার্তা গিয়েছে। এই রায় জুলাইু-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হাজারো মানুষের প্রতি পর্যাপ্ত না হলেও ন্যায়বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন।

নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি

নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি

ইউনূস আরও জানান, সাক্ষীদের বয়ানে উঠে এসেছে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপরে কীভাবে হেলিকপ্টার থেকেও গুলি চালানো হয়েছিল। এ রায় প্রমাণ করে ন্যায়বিচারের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে ছাড় নেই।

