Sheikh Hasina: সোমবার হাসিনার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা, টিভিতে চলবে সম্প্রচার, ঢাকার মোড়ে মোড়ে বসছে পর্দা

Sheikh Hasina: শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আগামিকাল সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ টেলিভিশন

| Nov 16, 2025, 02:19 PM IST
হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়ার মামলার রায় দেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। জুলাই গণ অভ্যুর্থানের সময় মানবতা বিরোধী ওই মামলায় জড়িয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন। বহুল আলোচিত এই মামলায় পাঁচটি অভিযোগ এনে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চেয়েছেন প্রসিকিউশন।

আবু সাঈদের পিতার সাক্ষ্য

অন্যদিকে, আসামিদের নির্দোষ দাবি করে তাদের মুক্তি চেয়েছেন সরকারি আইনজীবী। এ ছাড়াও রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের খালাস চেয়েছেন তার আইনজীবী। এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের পিতাসহ স্বজনহারা পরিবারের অনেকে। এ ছাড়া স্টার উইটনেস হিসেবে সাক্ষ্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নাহিদ ইসলাম এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান।  

টিভিতে সম্প্রচার

শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আগামিকাল সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ টেলিভিশন। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে এসব মামলা করা হয়।

অন্যান্য টিভিতেও প্রচার

আগামিকালের রায়ের ব্যাপারে সরকারি আইনজীবী এমএইচ তামীম সাংবাদিকদের বলেন, আসামিদের অপরাধ প্রমাণ হয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছি। আগামিকাল রায়টি বি-টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। একই সঙ্গে অন্য টেলিভিশনও বিটিভি থেকে তা সম্প্রচার করতে পারবে।

ঢাকার মোড়ে মোড়ে পর্দা

শুধুমাত্র টিভিতেই সম্প্রচার নয়, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বড় পর্দা লাগিয়ে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।  

আওয়ামী লীগ

গত বছর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান দমনে আওয়ামী লীগ সরকার, তাদের দলীয় ক্যাডার ও সরকারের অনুগত প্রশাসনসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর একটি অংশ গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একের পর এক অভিযোগ জমা পড়ে। এখন দু’টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সেসব অভিযোগের বিচার চলছে।  

