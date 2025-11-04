Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...
Gujarat: হাসপাতালের সিসিটিভি হ্যাক করে হ্যাকাররা মহিলাদের চিকিৎসার ভিডিয়ো চুরি। তারপর সেগুলি বিদেশে পর্ন সাইটে বিক্রির অভিযোগ। এই ঘটনা প্রায় এক বছর ধরে চলেছিল, এরপর ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করে।
হাসপাতালে CCTV হ্যাক
