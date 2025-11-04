English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...

Gujarat: হাসপাতালের সিসিটিভি হ্যাক করে হ্যাকাররা মহিলাদের চিকিৎসার ভিডিয়ো চুরি। তারপর সেগুলি বিদেশে পর্ন সাইটে বিক্রির অভিযোগ। এই ঘটনা প্রায় এক বছর ধরে চলেছিল, এরপর ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করে।

| Nov 04, 2025, 04:19 PM IST
1/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাসপাতালে সিসিটিভি ফুটেজ হ্যাক করে পর্ন সাইটে বিক্রি করে রমরমিয়ে চলত ব্যবসা। গাইনো বিভাগে মহিলা রোগীদের যখন ডাক্তার পরীক্ষা করতেন। সেই ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়োও চুরি করে বিক্রির অভিযোগ।

2/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

এই সব ভিডিয়ো বিদেশি পর্ন সাইটে বিক্রি করা হত বলে জানা গিয়েছে। এই তথ্য ফাঁস চলেছিল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। পুলিস এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দোষীদের গ্রেফতার করে।

3/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

ঘটনাটি পায়েল ম্যাটারনিটি হাসপাতাল, গুজরাতের রাজকোটে ঘটে। জানা গিয়েছে, হ্যাকাররা নয় মাসের মধ্যে দেশজুড়ে কমপক্ষে ৫০,০০০ ভিডিয়ো ক্লিপ সংগ্রহ করেছিল।

4/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

তদন্তে জানা গিয়েছে, শুধু রাজকোট নয়, দেশের আরও প্রায় ৮০টি হাসপাতাল, স্কুল, অফিস ও বাড়ির ক্যামেরাও হ্যাক করা হয়েছিল। 

5/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

সেই ভিডিয়োর কিছু অংশ ইউটিউবে পোস্ট করে টেলিগ্রাম গ্রুপে বিক্রি করা হত। দাম ছিল ৭০০ থেকে ৪,০০০ টাকার মধ্যে।

6/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

পুলিস জানিয়েছে, অনেক সিসিটিভি ক্যামেরার পাসওয়ার্ড ছিল খুব সহজ, যেমন 'admin123'। এতে হ্যাকাররা সহজেই ঢুকে পড়ে। তারা 'ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক' নামে একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করত, যা বারবার পাসওয়ার্ড ট্রাই করে সঠিকটি বের করা সম্ভব।

7/7

হাসপাতালে CCTV হ্যাক

এই কাজের মাস্টারমাইন্ড পরিত ধামেলিয়া, যিনি বি.কম পাস করা এক যুবক। তিনি লগইন তথ্য চুরি করতেন, আর তার সহযোগী রোহিত সিসোদিয়া সেই তথ্য ব্যবহার করে হাসপাতালের ক্যামেরায় ঢুকত।

