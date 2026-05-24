IPL 2026 PLAYOFFS EXPLAINED: আইপিএলের মেগা সানডে'তে চূড়ান্ত ভাগ্যগণনা, ১ আসনের লড়াইয়ে ৩ হেভিওয়েট, প্লে-অফে প্রীতি না শাহরুখ?

IPL 2026 PLAYOFFS EXPLAINE
IPL 2026 PLAYOFFS EXPLAINED: আইপিএলের মেগা সানডে'তে চূড়ান্ত ভাগ্যগণনা! রবিবার ১ আসনের লড়াইয়ে ৩ হেভিওয়েট টিম। প্লে-অফে প্রীতি না শাহরুখ, কে হাসবেন শেষ হাসি?
২৪ মে ২০২৬। আইপিএলের মেগা সানডে। রবিবার প্লে-অফের চূড়ান্ত ভাগ্যগণনা। ১ আসনের লড়াইয়ে ৩ টিম। শেষ চারে পড়ে এখন একটাই আসন। কার ভাগ্যে শিকে ছিড়বে?
১০ দল খেতাবের লড়াইয়ে ছিল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাট টাইটান্স এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ চলে গিয়েছে শেষ চারে। ১৪ ম্যাচে ৩ দলেরই সংগ্রহ ১৮ পয়েন্ট।
লখনউ সুপার জায়ান্টস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের এবারের মতো খেল খতম। এই চার দল আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে।
প্লে-অফের অবশিষ্ট মাত্র একটি সিটের লড়াইয়ে পঞ্জাব কিংস, রাজস্থান রয়্যালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্স। টেবলে পঞ্জাব চারে থাকলেও রয়েছে যদি এবং কিন্তু।
শ্রেয়স আইয়ারের টিম এখন চারে। তবে প্রীতি জিন্টারা চাইছেন যে, রাজস্থান যেন শেষ ম্যাচে মুম্বইয়ের কাছে হেরে যায় এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সও এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারে। এমনকী কেকেআর যদি জিতেও যায়, তবুও তাদের জয়ের ব্যবধান যেন খুব বেশি বড় না হয়! যাতে শাহরুখরা প্রীতির নেট রান রেট ছাপিয়ে না যান!
রিয়ান পরাগের নেতৃত্বাধীন টিমের সমীকরণ বেশ সহজ। এদিন বিকেলে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জিতলেই চতুর্থ সেরা দল হিসেবে তারা প্লে-অফে জায়গা করে নেবে। তবে ম্যাচটি যদি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়ে যায় তবে রাজস্থান কিন্তু শেষ চারের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে। কারণ তাদের নেট রান-রেট পঞ্জাবের চেয়ে কম।
এদিন সন্ধেতে ইডেনে কলকাতা বনাম দিল্লি। লিগের শেষ ম্যাচ। নাইটদের প্রথমে আশা করতে হবে যে, রাজস্থান যেন মুম্বইয়ের কাছে হেরে যায়। এরপর নেট রান রেটের ভিত্তিতে পঞ্জাবকে টপকাতে কেকেআরকে অবশ্যই দিল্লিকে বিশাল ব্যবধানে হারাতে হবে।