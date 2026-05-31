IPL 2026 Prize Money Explained: আইপিএল জিতলে কত টাকা? অরেঞ্জ-পার্পল ক্যাপজয়ীও বিরাট মালামাল...কোয়ালিফায়ার টু, এলিমিনেটর হেরেও ‘লক্ষ্মী লাভ’!

Written BySubhapam Saha
Published: May 31, 2026, 09:30 PM IST|Updated: May 31, 2026, 09:30 PM IST

IPL 2026 Prize Money Explained: চলতি আইপিএলে পুরস্কারের জন্য বিসিসিআইয়ের বরাদ্দ ৪৬.৫ কোটি টাকা। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন আইপিএল জিতলে কত টাকা ঢুকবে পকেটে? অরেঞ্জ-পার্পল ক্যাপজয়ীও হবে মালামাল...

আইপিএল ফাইনাল

অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে চলছে আইপিএল ফাইনাল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি গুজরাত টাইটান্স। যে জিতবে সেই হবে চ্যাম্পিয়ন। খেলা দেখার ফাঁকেই জেনে নিন যে, আইপিএলে এবার কী প্রাইজ মানি রাখা হয়েছে!

 

গুজরাত বনাম আরসিবি

গুজরাত টাইটান্স আইপিএল অভিষেকেই শিরোপা জিতেছিল। ২০২২ সালের পর আর তারা ট্রফি জেতেনি। ওদিকে আরসিবি গতবছর ১৮ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হয়েছিল আইপিএল  চ্যাম্পিয়ন। যে দলই জিতবে, তারাই ট্রফি ক্যাবিনেটে তুলবে দ্বিতীয় ট্রফি। 

 

 

২০২৬ আইপিএলের অরেঞ্জ ক্যাপ কার?

১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান করে বৈভব সূর্যবংশী মাথায় অরেঞ্জ ক্যাপ পরে রয়েছেন। নিকটতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শুভমন গিল (৭৩২) ও সাই সুদর্শন (৭২২)। তবে ফাইনালে গুজরাতের দুই ওপেনার ২২ রানের ভিতরেই ফিরে যান। সুদর্শন করেন ১২। শুভমন ফেরেন ১০ রানে। বৈভবের থেকে টুপি তাঁরা কাড়তে পারেননি। ফলে রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময় কিশোরেরই কমলা টুপি নিশ্চিত। ১০ লাখ টাকা তিনিই পাবেন। 

 

২০২৬ আইপিএলের পার্পল ক্যাপ কার?

গুজরাতের স্টার পেসার কাগিসো রাবাডা ১৭ ম্যাচে ২৮ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ পরেছেন মাথায়। তাঁর সঙ্গে লড়াই আরসিবি রত্ন ভুবনেশ্বর কুমারের। ১৬ ম্যাচে ২৭ উইকেট তাঁর। দুই ফাইনালিস্ট পেসারের মধ্যে যে বাজিমাত করবেন ১০ লাখ তাঁরই। কমলা এবং বেগুনি টুপি জিতলেই একই টাকা। 

 

বাকি কে কী পাবে?

মরসুমের ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’ পাবেন ১০ লক্ষ টাকা এবং 'এমার্জিং প্লেয়ার'কে দেওয়া হবে ২০ লক্ষ টাকা। 

 

আইপিএলের প্রাইজ মানি

আইপিএলের পুরস্কারের অর্থ সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রে। ২০০৮ সালে যখন আইপিএল প্রথম শুরু হয়েছিল, তখন বিজয়ী দল পুরস্কার পেয়েছিল ৪.৮ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে সেই টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ কোটি টাকায়। বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য বরাদ্দ ২০ কোটি টাকা। রানার্স টিম পাবে ১৩ কোটি টাকা। 

 

চ্যাম্পিয়ন-রানার্স না হলেও অনেক টাকা

কোয়ালিফায়ার টু-র পরাজিত টিম রাজস্থান রয়্যালস পাবে ৭ কোটি টাকা, অন্যদিকে এলিমিনেটরে হারা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ পাবে ৬.৫ কোটি টাকা। পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম থেকে দশম স্থানে থাকা দলগুলি কোনও টাকাই পায় না। তবে সম্প্রচার স্বত্ব, স্পনসর এবং টিকিট বিক্রি থেকে ঠিকই রাজস্ব আয় করে নেয়।

 

