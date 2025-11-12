IPL 2026: লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লেনদেন; চেন্নাইকে দিতে হবে ১৮০০০০০০০ টাকার মহারথী + ১! তবেই...

IPL 2026: লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লেনদেন; চেন্নাইকে দিতে হবে ১৮০০০০০০০ টাকার মহারথী + ১! তবেই...
IPL 2026 Trade Between Jadeja-Samson: ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লেনদেন দেখতে চলেছে আইপিএল! চেন্নাইকে দিতে হবে ১৮০০০০০০০ টাকার মহাতারকা ও আরও একজনকে! তবেই মিলবে সেই ক্রিকেটারকে...
1/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
2/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রেড (লেনদেনের) হতে পারে এই বছরই। রাজস্থান রয়্যালস এবং চেন্নাই সুপার কিংস ইতিমধ্যেই এক চুক্তিতে পৌঁছেছে, যা আনুষ্ঠানিক ভাবে শুধু নিশ্চিত হওয়ার অপেক্ষায়। রাজস্থানের নেতা সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান ছাড়ার গুঞ্জন বহুদিন ধরেই এবং এখন মনে করা হচ্ছে যে সঞ্জুর আইপিএল ট্রেন রাজস্থান ছেড়ে চেন্নাইয়ে ঢুকছে...
photos
TRENDING NOW
3/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
দিল্লি ক্যাপিটালস, কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের মতো একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির চাইছে কেরলের নায়ককে। তবে স্যামসন নিলামে না গিয়ে লেনদেনের পথেই হাঁটছেন! সূত্রের খবর, এমএস ধোনি নিজেই নাকি এই সিদ্ধান্তের জন্য চাপ দিয়েছেন! সঞ্জুর বদলে যদি ধোনিকে তাঁর নিকটতম সতীর্থদের একজনকেও ছাড়তে হয়, তাহলেও রাজি কিংবদন্তি!
4/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
5/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
২০২৫ মরসুম শুরুর আগে চেন্নাই ১৮ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কে জাদেজাকে ধরে রেখেছিল। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি স্যামসনের জন্য জাড্ডুকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত বলেই মনে হচ্ছে। এর একটি কারণও রয়েছে। ধোনির অবসরের দোরগোড়ায়। ধোনি খেলা ছাড়লে সিএসকে-র ভক্তসংখ্যা হ্রাস পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতীয় তারকার বিশাল ফ্যানবেস রয়েছে। যা সিএসকে-র আঞ্চলিক এবং জাতীয় আবেদনকে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করতে পারে।
6/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
প্রথমে চেন্নাই কেবল নগদ অর্থের বিনিময়ে স্যামসনকে কিনতে চেয়েছিল। রাজস্থান তা প্রত্যাখ্যান করে খেলোয়াড়দের চেয়েছে। রয়্যালস জাদেজা এবং অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কেই দাবি করেছে এবং সিএসকে অবশেষে রাজি হয়েছে। চুক্তিতে স্যামকে রাখা হয়েছে। ধোনি-জাদেজার মধ্যে দীর্ঘ বন্ধুতা। যা আইপিএল থেকে শুরু হয়েছিল এবং টিম ইন্ডিয়াতেও অব্যাহত ছিল, যেখানে তাঁরা একসময় অবিচ্ছেদ্য ছিলেন।
7/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
জাদেজাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি হয়তো সহজ হবে না, তবুও ধোনি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্যৎকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। স্যামসনের আগমনের সঙ্গেই সিএসকে-র অনুসারী আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ ভক্তদের মধ্যে। মাঠে শান্ত এবং সংযত, স্যামসনের ধোনির মতোই নেতৃত্বের মেজাজ রয়েছে। যা সিএসকে-তে ক্লিক করে যেতে পারে।
8/8
জাদেজা-স্যামসন ঐতিহাসিক ট্রেড
ধোনি যদি আগামী মরসুমের পরেই অবসর নেন, তাহলে তাঁর অনেক ভক্তই স্যামসনের দিকে তাঁদের সমর্থন সরিয়ে নেবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। কেরালার এই তারকা খেলোয়াড় দুটি দুর্দান্ত ইনিংস খেললেই চেন্নাই সুপার কিংসের নতুন মুখ হয়ে যেতে পারেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ১১ট মরসুম খেলা স্যামসন এখন তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত বলেই রিপোর্ট।
photos