/IPL কাঁপানো ব্যাটারের নারকীয় কাণ্ড! ধর্ষণের বিস্ফোরক অভিযোগে গ্রেফতার বাংলার স্টার ক্রিকেটার অভিষেক

IPL Cricketer Arrested: তাদের মধ্যে বিয়ের কথা হয়েছিল এবং দু'জনে একসঙ্গে বিদেশেও ঘুরে এসেছেন। তবে প্রায় দেড় বছর আগে তাদের সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয় এবং বিষয়টি থানা পর্যন্ত পৌঁছায়। যদিও সেই সময় তরুণী কোনও আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি।
বিধান সরকার: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল!
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ(IPL) ক্রিকেটে দিল্লি ক্যাপিটাল দলের নির্ভরযোগ্য কিপার ব্যাটার অভিষেক। বাংলা দলেরও ভরসা অভিষেক।
কর্ণাটকে ডাক্তারি পড়ুয়া এক তরুণী গত ২৩ জুন মগড়া থানায় গিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।
জানা গিয়েছে, সাড়ে তিন বছর ধরে ওই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্রিকেটারের। তারা বিয়ে করবেন ঠিক ছিল। বিদেশেও গিয়েছেন একসঙ্গে। বছর দেড়েক আগে তাদের মধ্যে সমস্যা হলে তা থানা পর্যন্ত গড়ায়। তবে সেসময় অভিযোগ দায়ের হয়নি।
তবে এইবার তরুনী মগড়া থানায় অভিযোগ জানিয়ে আসেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে হুগলি গ্রামীন পুলিসের সুপার কুঁয়ার ভূষন সিং সেদিনই মগড়া থানায় আসেন। সেখানে ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র আইসি মগড়ার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং কী করনীয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।
মগড়া থানার পুলিস তদন্ত শুরু করে। একাধিক বার ক্রিকেটারের চন্দননগরের বাড়িতে যায়। অভিষেক পোড়েলকে সেখানে পাওয়া যায়নি।
এরপর বেশ কিছুদিন সময় কেটে গেলে তরুণী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট পুলিসকে নির্দেশ দেয় ক্রিকেটারকে গ্রেফতার করতে।
এরপরই অভিষকে পোড়েলকে গ্রেফতার করে মগড়া থানার পুলিস।তার বিরুদ্ধে 69,311,318, ৬৬/৭২ আইটি এক্ট সহ বিএনএস এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আজ তাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে।