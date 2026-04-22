IPL 2026 UNBELIVABLE HISTORY: হাসতে-হাসতে 'দৈত্য' গিলে খেলেন ১৭০ সেমির 'বেবি হিটম্যান', ১০ চার ১০ ছয়ে ৬৮ বলে ১৩৫*, অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস 'আগুনখেকো'র

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
IPL UNBELIVABLE HISTORY: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে ইতিহাস লিখলেন 'আগুনখেকো' ওপেনার। তিনি যা করলেন তা কেউ করতে পারেননি। সবার মুখেই এখন  'বেবি হিটম্যান'-এর নাম।  

| Apr 22, 2026, 02:01 PM IST

1/7

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

চলতি আইপিএলের ৩১ নম্বর যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও দিল্লি ক্যাপিটালস। ঘরের মাঠ উপলে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে এসআরএইচ তুলেছিল ২ উইকেটে ২৪২ রান। যে রানের প্রায় ৫৫.৮% রানই করেছেন ওপেনার অভিষেক শর্মা! ডিসি রান তাড়া করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৯৫ রানে গুটিয়ে যায়। হায়দরাবাদ ৪৭ রানে জিতেছে।   

2/7

দিল্লির বিরুদ্ধে অভিষেকের আগুন

Abhishek Sharma vs Delhi Capitals

দিল্লির বিরুদ্ধে অভিষেক ৬৮ বলে অপরাজিত ১৩৫ রানের ইনিংস খেলেছেন। ১০ চার ও ১০ ছয় মেরেছেন ১৯৮.৫২-র স্ট্রাইক রেটে। ১০৭ মিনিটের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন ১৭০ সেন্টিমিটারের 'বেবি হিটম্যান'। আর অভিষেকের ব্যাটে তছনছ হয়েছে রেকর্ডের পর রেকর্ড!   

3/7

সর্বাধিক টি-২০ সেঞ্চুরি অভিষেকের

Abhishek Sharma Most T20 hundreds

ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক সেঞ্চুরি ছিল বিরাট কোহলির। ৯টি শতরান করে কোহলিকেই ছুঁলেন অভিষেক। তাঁর চেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি আছে ক্রিস গেইল (২২) বাবর আজম (১২) এবং জস বাটলারের (১০)।  

4/7

ক্রিস গেইলকে ছাপিয়ে গেলেন অভিষেক

Abhishek Sharma Surpassing Chris Gayle

টি-২০ ক্রিকেটের দৈত্য ক্রিস গেইলকেও ছাপিয়ে গেলেন অভিষেক। আইপিএলের ইতিহাসে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোরের রেকর্ড গড়লেন অভিষেক। গেইলের ১২৮ রানের ইনিংসকেও ছাপিয়ে গেলেন তিনি। ২০১২ সালে উইন্ডিজ মহারথী অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে করেছিলেন।   

5/7

প্রথম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটার

First Sunrisers Hyderabad Batter

অভিষেক প্রথম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটার হিসেবে দিল্লির বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করলেন লিগের ইতিহাসে। এর আগে দিল্লির বিরুদ্ধে অরেঞ্জ আর্মির ক্রিকেটার হিসেবে শিখর ধাওয়ান অপরাজিত ৯২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। ২০২৮ সালে গব্বরের সেই রানও ছাপিয়ে গেলেন অভিষেক।   

6/7

এসআরএইচ ব্যাটার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ছয়

Most sixes by a Sunrisers Hyderabad batter

আইপিএলের এক ইনিংসে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক ছয় হাঁকালেন অভিষেক। ১০টি ছয় মেরেছেন তিনি। গতবছর হায়দরাবাদে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নিজেরই গড়া রেকর্ডটি স্পর্শ করলেন তিনি।  

7/7

আইপিএলে কোনও ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর

Second-highest individual score by an Indian batter in the IPL

আইপিএলে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর করলেন অভিষেক। মজার বিষয় হল, সর্বাধিক রানের রেকর্ডও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। গতবছর পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৪১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন তিনি।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার পর সোনার দামে বড়সড় ধস, জেনে নিন আজ কলকাতার দর

পরবর্তী অ্যালবাম

Pahalgam Terror Attack: নিজের প্রাণ বাজি রেখে পহেলগাঁওয়ে ১১ পর্যটককে বাঁচিয়েছিলেন নাজাকত, একবছর পর তাঁর জীবন কি বদলেছে?

SIR in Bengal: ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম আছে কিনা

Horoscope Today: ব্যবসায় পার্টনার সম্পর্কে সাবধান মেষ, মামলা-মোকদ্দমায় গেলে নাস্তানাবুদ হবেন কর্কট

