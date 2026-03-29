English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Iran Destroys American Boeing E-3 Sentry: আমেরিকার অহংকার মাটিতে, ৬ মিসাইল-২৯ ড্রোনে সৌদিতে ছিন্নভিন্ন ৮৪০০০ কেজির যুদ্ধ বোয়িং, ধ্বংসের উল্লাসে ইরানের নৃত্য

Iran Destroys American Boeing E-3 Sentry: এবার আমেরিকার আধুনিক যুদ্ধে আকাশের 'মস্তিষ্ক' নষ্ট করে দিল ইরান? এমনই দাবি ইরান রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের। 

Mar 29, 2026, 08:34 PM IST
1/6

আমেরিকাকে বিরাট আঘাত ইরানের!

Iran Destroys American Boeing E-3 Sentry

ভয়াবহ যুদ্ধের আবহে ইরান প্রায়ই ধ্বংসের উল্লাসে নৃত্য করছে। কখনও মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকন (USS Abraham Lincoln) তো কখনও যুদ্ধবিমান এফ-১৮ (F-18) বা এফ-৩৫ (F-35) গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি করছে তারা। এই মর্মে ছবি-ভিডিয়ো শেয়ার করছে ইরান।   

2/6

যুদ্ধ বোয়িং ই-৩ সেন্ট্রি

American Boeing E-3 Sentry

ইরান এবার দাবি করেছে যে, তারা ড্রোন-মিসাইল চালিয়ে মার্কিনি যুদ্ধ বোয়িং ই-৩ সেন্ট্রি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ৮৪০০০ কেজির এই বিমানের ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে সৌদির প্রিন্স সুলতান বিমান ঘাঁটিতে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, অন্তত ১০ জন মার্কিন কর্মী আহত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর।  

3/6

মিসাইল-ড্রোনের মিলিত হামলা

Combined Missile and Drone Attack

ইরান প্রেস টিভি-র প্রকাশিত ছবিতে দেখা গিয়েছে যে, বিমানটির মূল কাঠামো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কেবল বিমানের সামনের ও পিছনের অংশ অক্ষত রয়েছে। জানা গিয়েছে যে, এই হামলায় ৬টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ২৯টি ড্রোন ব্যবহার হয়েছে।   

4/6

কেসি-১৩৫ রিফুয়েলিং বিমান

Boeing KC-135 Stratotanker

এই হামলায় মার্কিন সেনার কমপক্ষে ২টি বোয়িং কেসি-১৩৫ স্ট্র্যাটোট্যাংকারের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ইরানের। মাঝ আকাশে যুদ্ধবিমান ও নজরদারি বিমানে জ্বালানি সরবরাহে এই বিমান ব্যবহার করা হয়। রিফুয়েলিং বিমান বলে যাঁকে।   

5/6

ইরান রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস

Iran Revolutionary Guard Corps

ইরান রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের দাবি দীর্ঘপাল্লার ও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক ড্রোন ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে তারা। তেহরান আরও বলছে যে, তারা এম কিউ-৯ ড্রোনকে মাটিতে নামিয়ে এফ-১৬ বিমানে আঘাত করেছে।      

6/6

বোয়িং ই-৩ সেন্ট্রি বিমান কী কাজ করে?

What does the Boeing E-3 Sentry aircraft do?

বোয়িং ই-৩ সেন্ট্রি হল এয়ারবোর্ন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম বিমান। মানে আকাশে উড়ন্ত রাডার ও কমান্ড সেন্টার। আধুনিক যুদ্ধে আকাশের 'মস্তিষ্ক' হিসেবে যা দেখা হয়ে থাকে। দূর থেকে শত্রু শনাক্তকরণের পাশাপাশি বায়ু যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ, রিয়েল-টাইম নজরদারি ও মাল্টি-ডোমেইন কো-অর্ডিনেশনের কাজ করে থাকে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

