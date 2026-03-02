English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

Iran Vs US-Israel: ইরানি নেতা আলি লারিজানি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, “আমরা US-র সঙ্গে সমঝোতা করব না।“ আর তারপরই...  

| Mar 02, 2026, 02:22 PM IST
1/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

পিয়ালি মিত্র: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। আমেরিকা-ইসরায়েল বনাম ইরান, যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্তত ৮টি দেশ। 

2/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

মার্কিন ও ইসরায়েলি যৌথ হানায় সপরিবারে নিহত ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেনেইনি। আর তারপরই বদলা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইরান।

3/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

ইরানের তরফে জোরদার হামলা চালানো হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে। ইরানি নেতা আলি লারিজানি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, “আমরা US-র সঙ্গে সমঝোতা করব না।“

4/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

ইতিমধ্যেই কুয়েতের আকাশে F-15 সহ একাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমান  ধ্বংস করেছে ইরান। সৌদির সর্ববৃহৎ তৈল ভান্ডার আমাকোতে আঘাত হেনেছে ইরানি ড্রোন। 

5/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

কিন্তু ইরান যতই দাঁত-নখ বের করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, এই যুদ্ধে যথেষ্ট বিপাকে ইরান। কারণ ইরানের পাশে নেই আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি।

6/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বিরুদ্ধ মধ্যে প্রাচ্যের অধিকাংশ রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে।

7/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

যুক্তরাষ্ট্র, বাহরিন, জর্ডন, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশালী এক‍্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে যৌথ বিবৃতিতে।

8/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

অন্যদিকে ইরানের হামলার কঠোর নিন্দা করে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সের নেতারও যৌথ বিবৃতি জারি করেছে। 

9/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগীদের পাশে থেকে প্রতিরোধের বার্তা দিয়েছে তারা। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধে তাদের বেসগুলি  ব‍্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

10/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর পাল্টা বাহরিন, জর্ডন, কুয়েত, কাতার, লেবানন, সৌদি আরব সহ মধ‍্যপ্রাচ‍্যের অন্তত ৮টি দেশে হামলা চালায় ইরান। 

11/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

এই পরিস্থিতিতে আরব রাষ্ট্রগুলির যৌথ বিবৃতিতে স্পষ্ট বক্তব্য , “আমরা আমাদের নাগরিক, সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ। এই আক্রমণের মুখে আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার পুনর্ব্যক্ত করব।"

12/12

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ট্রাম্প বনাম খামেইনি!

ওদিকে যদিও ইতিমধ্যেই ইরানের হয় যুদ্ধে যোগদান করেছে হিজবুল্লাহ। সবমিলিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে কাঁপছে সারা বিশ্ব।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রেম ও সম্পর্কে সুখের ছোঁয়া তুলার, ব্যবসায় নতুন দরজা খুলছে কুম্ভের... 12
Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ...

Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ...

Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ... 11
World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম... 7