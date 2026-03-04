English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা...

Iran-Israel War:  আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া অবস্থান, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সামরিক অভিযান এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আল খামেইনির মৃত্যুর পর পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ।   

| Mar 04, 2026, 04:42 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং সরাসরি সামরিক সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর সংকটের ছায়া ফেলেছে। 

 

এই সংঘাত কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এর সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতের সাধারণ মানুষের পকেটে। অপরিশোধিত তেল থেকে শুরু করে প্লাস্টিক দানা, ওষুধ এবং বাসমতি চালের রপ্তানি—সবই এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে।  

বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত প্লাস্টিক দানার (Plastic Granules) দাম গত মাত্র দুই দিনে ১২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক দানা অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য তৈরির প্রধান উপাদান, ফলে এর দাম বাড়লে ঘরোয়া ব্যবহার্য জিনিসপত্র, ইলেকট্রনিক্স এবং প্যাকেজিং শিল্পের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।  

খাদ্য তেলের বাজারেও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে ভোজ্য তেলের আমদানি খরচ আরও বাড়বে, যা সরাসরি রান্নাঘরের বাজেটে টান দেবে।   

এ ছাড়াও টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর এবং মোবাইল ফোনের মতো ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারত বিদেশ থেকে আমদানি করে। যুদ্ধের কারণে এই আমদানিতে বিঘ্ন ঘটলে বাজারে এসব পণ্যের কৃত্রিম সংকট এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।  

যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক জলপথগুলো এখন অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। এর ফলে কন্টেইনার শিপিং কোম্পানিগুলো তাদের ভাড়ার ওপর ‘ওয়ার সারচার্জ’ বা যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মাশুল চাপাতে শুরু করেছে।   

আগে যেখানে একটি ২০ টনের কন্টেইনারের ভাড়া ছিল প্রায় ১,১০০ মার্কিন ডলার, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৫০০ থেকে ৩,৭০০ ডলারে। অর্থাৎ, পরিবহন খরচ প্রায় ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।  

শিপিং কোম্পানিগুলো সমুদ্রপথে থাকা পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে ফিরে আসার জন্য চাপ দিচ্ছে, যা রপ্তানিকারকদের জন্য এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বাসমতি চাল রপ্তানিকারকরা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন।   

বাসমতি চাল রপ্তানিকারক সমিতির মতে, বর্তমানে প্রায় ১ থেকে ১.৫ লক্ষ টন চাল সমুদ্রপথে রয়েছে। যদি এই পণ্য ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কল্পনাতীত হবে।  

টেক্সটাইল বা বস্ত্র শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে এই বাড়তি খরচ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকাকে কঠিন করে তুলছে।  

ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু ওষুধ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচামাল বা ‘অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস’ (API) আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। যুদ্ধের কারণে এই সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটলে ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।  

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে মন্দার (Recession) সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদি বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হয়, তবে তার প্রভাব ভারতের আইটি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও পড়বে, যা বড় আকারের ছাঁটাই বা ‘জব কাট’-এর ঝুঁকি তৈরি করবে।   

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকারকদের পাওনা টাকা আটকে যেতে পারে, যা ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের দেউলিয়া হওয়ার পথে ঠেলে দেবে।  

ইরান ও ইসরায়েলের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত কেবল দুটি দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই।    

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাপ্লাই চেইন সচল রাখা এখন ভারত সরকারের জন্য প্রধান অগ্রাধিকার।   

যদি অবিলম্বে কূটনৈতিক পথে শান্তি না ফেরে, তবে বিশ্ব এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাবে, যার মাশুল দিতে হবে সাধারণ জনগণকে।

