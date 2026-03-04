Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা...
Iran-Israel War: আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া অবস্থান, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সামরিক অভিযান এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আল খামেইনির মৃত্যুর পর পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং সরাসরি সামরিক সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর সংকটের ছায়া ফেলেছে।
বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত প্লাস্টিক দানার (Plastic Granules) দাম গত মাত্র দুই দিনে ১২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক দানা অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য তৈরির প্রধান উপাদান, ফলে এর দাম বাড়লে ঘরোয়া ব্যবহার্য জিনিসপত্র, ইলেকট্রনিক্স এবং প্যাকেজিং শিল্পের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।
