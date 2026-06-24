/নামমাত্র খরচে ১১ দিনেই ৫ জ্যোতির্লিঙ্গ-সহ ইলোরার অমর ইতিহাসের সামনে! রেলের অবিশ্বাস্য প্যাকেজ

আইআরসিটিসি একটা দারুণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। ভারত গৌরব টুরিস্ট ট্রেন প্যাকেজ। ১১ দিনের একটি প্যাকেজ।
এই ১১ দিনে পাঁচ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করতে পারবেন পর্যটকেরা। এছাড়া তাঁরা যেতে পারবেন দ্বারকাধীশ মন্দিরে এবং ইলোরা কেভে।
রেওয়া থেকে যাত্রা শুরু হবে। শুরু হবে আগামী ১১ জুলাই। ট্য়ুর শেষ হবে ২১ জুলাই।
গুজরাতে সোমনাথ দর্শন সেরে তারপর ট্যুরিস্ট তথা তীর্থযাত্রীরা যাবেন মহারাষ্ট্রে। সেখানে একে একে ঘুরে দেখবেন পুণের ভীমশঙ্কর ও নাসিকের ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ।
এর পর গন্তব্য ছত্রপতি সাম্ভাজিনগর। সেখানে রয়েছে ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। এর পরে আছে ইউনেসকো তকমা ভূষিত হেরিটেজ ইলোরা কেভ।