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নামমাত্র খরচে ১১ দিনেই ৫ জ্যোতির্লিঙ্গ-সহ ইলোরার অমর ইতিহাসের সামনে! রেলের অবিশ্বাস্য প্যাকেজ

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 24, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:05 PM IST
Five Jyotirlingas in 11 Days: ১১ দিনে পাঁচ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করতে পারবেন পর্যটকেরা। এছাড়া তাঁরা যেতে পারবেন দ্বারকাধীশ মন্দিরে এবং ইলোরা কেভে। আইআরসিটিসি একটা দারুণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। ভারত গৌরব টুরিস্ট ট্রেন প্যাকেজ।
আইআরসিটিসি1/5

আইআরসিটিসি

আইআরসিটিসি একটা দারুণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। ভারত গৌরব টুরিস্ট ট্রেন প্যাকেজ। ১১ দিনের একটি প্যাকেজ। 

জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন2/5

জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন

এই ১১ দিনে পাঁচ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করতে পারবেন পর্যটকেরা। এছাড়া তাঁরা যেতে পারবেন দ্বারকাধীশ মন্দিরে এবং ইলোরা কেভে। 

১১-২১ জুলাই3/5

১১-২১ জুলাই

রেওয়া থেকে যাত্রা শুরু হবে। শুরু হবে আগামী ১১ জুলাই। ট্য়ুর শেষ হবে ২১ জুলাই।

গুজরাত থেকে মহারাষ্ট্র4/5

গুজরাত থেকে মহারাষ্ট্র

গুজরাতে সোমনাথ দর্শন সেরে তারপর ট্যুরিস্ট তথা তীর্থযাত্রীরা যাবেন মহারাষ্ট্রে। সেখানে একে একে ঘুরে দেখবেন পুণের ভীমশঙ্কর ও নাসিকের ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ।

ঘৃষ্ণেশ্বর-ইলোরা5/5

ঘৃষ্ণেশ্বর-ইলোরা

এর পর গন্তব্য ছত্রপতি সাম্ভাজিনগর। সেখানে রয়েছে ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। এর পরে আছে ইউনেসকো তকমা ভূষিত হেরিটেজ ইলোরা কেভ।

TAGS:
Bharat Gaurav Tourist Train

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