IRCTC New Ticket Booking Rules: দিওয়ালিতে বড় উপহার রেলের! IRCTC-র নতুন পলিসিতে যাত্রীদের খরচ বাঁচবে অনেক...

Train Ticket Booking: যদি আপনি ট্রেনে যাতায়াত করেন এবং সব সময় ভাবেন যে যদি পরিকল্পনা বদলে যায়, তাহলে টিকিটের কী হবে? তাহলে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস নিন। কারণ IRCTC-এর নতুন টিকিট নীতি আপনার ভ্রমণকে আরও সহজ এবং আরও ফ্লেক্সিবেল করতে চলেছে।

| Oct 15, 2025, 05:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলওয়ের নতুন টিকিট নীতি অনুযায়ী, এখন থেকে আপনি আপনার কনফার্মড টিকিট বাতিল না করে সরাসরি ভ্রমণের নতুন তারিখ বেছে নিতে পারবেন অর্থাত্‍ টিকিট রিশিডিউল করতে পারবেন।   

যদি আপনার ট্রেনের তারিখ বদলে যায়, তাহলে টিকিট বাতিল করে লোকসান করার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু নতুন তারিখটি বেছে নিন এবং টিকিট কেটে নিন।  

IRCTC-এর ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপে পাওয়া যাবে এই সুবিধা। যাত্রীরা নিজেদের বুক করা টিকিট লগ ইন করে দেখতে পারবেন এবং সিট থাকলে তার ভিত্তিতে নতুন তারিখ বা ট্রেন বেছে নিতে পারবেন। এর জন্য শুধু ভাড়ার পার্থক্য (যদি থাকে) দিতে হবে, কোনো অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে না।  

বর্তমান ব্যবস্থায়, আপনি যদি নিশ্চিত টিকিট বাতিল করেন, তবে আপনাকে ২৫% থেকে ৫০% পর্যন্ত ফি দিতে হয় এবং ট্রেন ধরতে না পারলে কোনো রিফান্ডও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় বাতিলের দরকারই পড়বে না, যার ফলে যাত্রীদের অর্থ ও সময় দুটোই বাঁচবে।  

এই সুবিধাটি বিশেষ করে নিয়মিত ভ্রমণ করেন তাদের জন্য খুবই উপকারী হবে। এখন যদি তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনা হঠাৎ পরিবর্তনও হয়, তাহলেও তাঁরা কোনো চিন্তা ছাড়াই টিকিটটি রিশিডিউল করতে পারবেন।  

পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরনের সুবিধা আগে থেকেই আছে। জাপান, ইউকে এবং ইউরোপে যাত্রীরা এই উপায়ে টিকিট ব্যবহার করতে পারেন। এখন ভারতীয় রেলওয়েও সেই দিকে পদক্ষেপ নিচ্ছে, যার ফলে যাত্রীরা আন্তর্জাতিক স্তরের সুবিধার অভিজ্ঞতা পাবেন।

