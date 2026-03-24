  IRCTC New Rules: রেলের টিকিটে বিরাট বদল; রিফান্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও বিগ চেঞ্জ

IRCTC New Rules: রেলের টিকিটে বিরাট বদল; রিফান্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও বিগ চেঞ্জ

IRCTC New Rules: ভারতীয় রেল নানা বদল আনছে তাদের নিয়মে। সবসময় আপডেট না থাকলেই বিপত্তি। যেমন, রেল আগামী ১ এপ্রিল থেকে টিকিট বাতিল এবং টাকা ফেরতের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চলেছে।

| Mar 24, 2026, 05:37 PM IST
১ এপ্রিল থেকে

ভারতীয় রেল ১ এপ্রিল থেকে টিকিট বাতিল এবং টাকা ফেরতের বা 'রিফান্ড' (Refund) প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চলেছে। যাত্রী পরিষেবা আরও স্বচ্ছ এবং সহজতর করার লক্ষ্যেই রেল মন্ত্রক এই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে।

'নো রিফান্ড' উইন্ডো

ভারতীয় রেলের টিকিট বাতিলের নিয়মে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হল 'নো রিফান্ড' (No Refund) বা টাকা ফেরত না পাওয়ার সময়সীমা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে থেকে টিকিট বাতিল করলে যাত্রীরা আর কোনো টাকা ফেরত পাবেন না। অর্থাৎ, যাত্রার ঠিক আগে টিকিট বাতিল করলে টিকিটের পুরো অর্থই কাটা যাবে। যাত্রী পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে এবং শেষ মুহূর্তের টিকিট বাতিলের প্রবণতা কমাতে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘণ্টা হিসেবে রিফান্ড

এখন থেকে ট্রেন ছাড়ার ৭২ ঘণ্টা আগে কনফার্ম টিকিট বাতিল করলে রিফান্ড সরাসরি যাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। তবে এক্ষেত্রে সামান্য কিছু ক্লারিক্যাল চার্জ (Clerical Charge) কাটা হবে। ৭২ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকিট বাতিল করলে ভাড়ার ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে টিকিট বাতিল করলে ভাড়ার ৫০ শতাংশ কেটে বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হবে যাত্রীদের।

অনলাইন রিফান্ড প্রক্রিয়া

রেল স্টেশনে গিয়ে কাউন্টারে লাইন দেওয়ার ঝামেলা কমাতে এখন থেকে ইউপিআই (UPI) বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে কাটা টিকিটের রিফান্ড সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রসেস করা হবে। 

বোর্ডিং পয়েন্টে বড় বদল

এখন যাত্রীরা যাত্রা শুরু করার অন্তত পক্ষে ৩০ মিনিট আগে বোর্ডিং স্টেশন বদলাতে পারবেন। 

ওয়েটিং লিস্ট

ওয়েটিং লিস্ট (Waiting List) বা 'অপেক্ষা-তালিকা'য় থাকা টিকিটের ক্ষেত্রেও এসেছে বদল। যদি ওয়েটিং লিস্টের কোনো  টিকিট চার্ট তৈরির পরেও কনফার্ম না হয়, তবে সেই টিকিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং কোনো চার্জ ছাড়াই সম্পূর্ণ টাকা যাত্রীর অ্যাকাউন্টে ফেরত আসবে।

ট্রেন বাতিল বা বিলম্ব

যদি ট্রেন ৩ ঘণ্টার বেশি দেরি করে বা রেলের পক্ষ থেকে বাতিল করা হয়, তবে যাত্রীরা ১০০ শতাংশ রিফান্ড দাবি করতে পারবেন। এজন্য টিডিআর (TDR) জমার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে।

মসৃণ যাত্রীপরিষেবা

রেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই নতুন ব্যবস্থার ফলে টিকিটের কালোবাজারি কমবে এবং সাধারণ যাত্রীরা অনেক দ্রুত তাদের টাকা ফেরত পাবেন।  

8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা মালামাল: অষ্টম পে কমিশনে ৩০% বেতন বাড়ছেই, বকেয়া বাবদ একেক জনের হাতে ১৫ লক্ষ

