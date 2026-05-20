Amitabh Bachchan: অসুস্থ বিগ বি ৪ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি? কী হয়েছে অমিতাভ বচ্চনের? সত্যিটা জানুন

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 20, 2026, 11:42 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:42 AM IST

Amitabh Bachchan Hospitalized truth: বুধবার ভোরে নিজের ব্লগে রহস্যময় পোস্ট! অসুস্থ অমিতাভ বচ্চন হাসপাতালে ভর্তি? সত্যিটা কী? কী হয়েছে বিগ বি-র? 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বি অসুস্থ! ৪ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অমিতাভ বচ্চন! অবশেষে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে! বুধের সকালে ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এই খবর। কী হয়েছে অমিতাভ বচ্চনের? 

বিগ বি-র স্বাস্থ্যের খবর জানতে ভক্তরা যখন উদ্বিগ্ন। তখনই সামনে এল আসল ঘটনা। জানা গিয়েছে, অমিতাভ বচ্চনের হাসপাতালে ভর্তির খবরটি ভুয়ো। 

৮৩ বছরের অভিনেতা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তাঁকে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি। তাহলে বিভ্রান্তির সূত্রপাত কোথায়?  

আসলে বিভ্রান্তির সূত্রপাত, সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানির একটি বক্তব্যকে ঘিরে। ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন যে, পেটের সমস্যার কারণে সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন গত ১৬ মে, শনিবার, হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ৩ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। 

ভিকি লালওয়ানির এই বক্তব্য ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বচ্চন পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র স্পষ্ট করেছে যে, "এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোনও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন না সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন।"

আরও বলা হয়েছে যে, "তিনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন। শুধুমাত্র রুটিন হেল্থ চেকআপের জন্য শনিবার নানাবতী হাসপাতালে গিয়েছিলেন বিগ বি। রুটিন চেক-আপের পর সেদিনই বাড়ি ফিরে আসেন।" 

পরদিন বিগ বি-কে জলসা থেকে জনক পর্যন্ত নিজে গাড়ি চালাতেও দেখা গিয়েছে বলে খবর। তাই অমিতাভ বচ্চনের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবরটি সম্পূর্ণ রূপে ভুয়ো ও ভ্রান্ত। 

উল্লেখ্য, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার গুজবের মধ্যেই বুধবার ভোরে নিজের ব্লগে একটি রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেছেন অমিতাভ বচ্চন। ইঙ্গিতপূর্ণ সেই কবিতার বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, "যখন ঈগল চুপ হয়ে যায়, টিয়াপাখিরা কথা বলতে শুরু করে। এটা-ওটা বলে... বাজরার রুটি আর শাক খাওয়ার পর, মুখে খাবার ঢোকামাত্রই তারা কাকের মতো কথা বলতে শুরু করে।"

