Zee News Bengali
  Fact Check Government Scheme: দেশে আর্থিক সংকট? তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৬,৭১৫ টাকা জমা করছে সরকার? সত্যি-ই...?

Fact Check Government Scheme: দেশে আর্থিক সংকট? তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৬,৭১৫ টাকা জমা করছে সরকার? সত্যি-ই...?

Centre giving 46,715 rupees every citizen bank account?: এই প্রসঙ্গে সরকারি তরফে বিবৃতি জারি করে আসল সত্যিটা জানানো হল।

| Jan 06, 2026, 05:38 PM IST
সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৬,৭১৫ টাকা জমা করছে সরকার?

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে এমনই একটি সরকারি প্রকল্পের কথা! যেখানে দাবি করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৬,৭১৫ টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে জমা করছে।

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

আরও বলা হয়েছে যে সরকার "দেশের আর্থিক সংকট" কমাতে এই বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এহেন দাবির কারণে, মানুষ ব্যাপকভাবে এই মেসেজ শেয়ার করছে!

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

এবার এই প্রসঙ্গে সরকারি তরফে বিবৃতি জারি করে আসল সত্যিটা জানানো হল। ফ্যাক্ট চেক করে পিআইবি স্পষ্ট জানিয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এই দাবির পিছনে কোনও সারবত্তা নেই।

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

পিআইবি স্পষ্ট জানিয়েছে যে অর্থ মন্ত্রক এই পরিমাণ টাকা বিতরণের জন্য এমন কোনও প্রকল্প ঘোষণা করেনি বা চালু করেনি।

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

এদিকে এই ভুয়ো মেসেজের সঙ্গে "রেজিস্টার ফর সাপোর্ট" নামের একটি লিংকও দেওয়া হয়েছে। 

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

যেখানে এই ধরনের লিংকগুলি প্রায়শই ফিশিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার?

ফিশিং মানে হল যেখানে প্রতারকরা আপনাকে ফাঁদে ফেলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য এবং সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের বিবরণ চুরি করে থাকে।

