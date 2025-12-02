English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
FIFA World Cup 2026 Predictions: ছাব্বিশের বিশ্বকাপও কি মেসির হাতে? বড় গণনা করে দিল সুপারকম্পিউটার অপ্টা...

FIFA Prediction: ২০২৬ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর, ৪৮ দল খেলবে ১৬টি শহরে। 

| Dec 02, 2025, 06:17 PM IST
অপ্টার গণনা

২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র হতে চলেছে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে। ড্রয়ের পরই শুরু হবে হিসেব-নিকেশ, কে কোন গ্রুপে, কার সঙ্গে লড়াই, আর কোন পথে এগোলে ফাইনালের টিকিট মিলবে প্রিয় দলের! বিশ্বকাপের আসর এবার বসছে তিন দেশে- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর মেক্সিকো। মোট ১৬টা শহরে হবে ম্যাচ। আর এটিই হতে চলেছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ। ৩২ দলের জায়গায় এবার খেলবে ৪৮টা দল, আর ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০৪-এ। স্বাগতিক তিন দল যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর মেক্সিকো, তাদেরও কিন্তু হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই। আর ইউরোপের দিকেও নজর থাকবেই। বিশেষ করে নরওয়ে, যাদের দলে রয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির গোলমেশিন আর্লিং হলান্ড। তিনিই বা কী চমক দেখান, সেটাও দেখার বিষয়। ড্রয়ের আগেই মাঠে নেমে পড়েছে অপ্টার সুপারকম্পিউটার অপ্টা। বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছে, কোন দলের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা কতটা। চলুন, দেখে নেওয়া যাক সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে কারা এগিয়ে, কারা পিছিয়ে।

স্পেন: ১৭.০%

২০২৪ সালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে স্পেন। ৭ ম্যাচের ৬টিতেই জয়, কেবল কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানিকে হারাতে লেগেছিল অতিরিক্ত সময়। ২০২৩ সালের মার্চে স্কটল্যান্ডের কাছে হারের পর আর কোনো প্রতিযোগিতায় হারেনি তারা। ফলে সুপারকম্পিউটারের মতে, ১৭ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে স্পেনই এখন বিশ্বকাপ জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার। তরুণ লামিন ইয়ামাল হতে পারেন দলের মূল ভরসা, ১৭ বছর বয়সে ইউরো ফাইনালে খেলে পেলের রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি। রদ্রি, পেদ্রি ও গাভির ফিটনেসও হবে স্পেনের সাফল্যের চাবিকাঠি। সব ঠিকঠাক চললে, ইউরোর পর বিশ্বকাপও উঠতে পারে 'লা রোহা'র হাতে।

ফ্রান্স: ১৪.১%

২০২৬ বিশ্বকাপে শেষ হতে চলেছে দিদিয়ের দেশমের কোচিং অধ্যায়। ১৪ বছরের দায়িত্ব শেষে ফ্রান্সকে আরেকটি বিশ্বকাপ জেতাতে চান তিনি। ক্যাপটেন এমবাপ্পে ইতিমধ্যেই ৯৩ ম্যাচে ৫৫ গোল করে ফেলেছেন, বিশ্বকাপে তাঁর গোল ১২টি লক্ষ্য ক্লোসা ও মেসির রেকর্ড। দলে আছেন ২০২৫ ব্যালন ডি' অর জয়ী উসমান দেম্বেলেও, যিনি পিএসজিকে এনে দিয়েছেন প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ। দেশমের শেষ মিশনে এই দুই তারকার পারফরম্যান্সই হতে পারে ফ্রান্সের ভাগ্যনির্ধারক।

ইংল্যান্ড:১১.৮%

টমাস টুখেলের অধিনে ইংল্যান্ড টুর্নামেন্ট খেলতে চলেছে। এই দলের কোচ টুখেল এবং অনেকে বলছে তাঁর জন্য় কাজটা সহজ হয়েছে। 

আর্জেন্টিনা:৮.৭%

২০২২ বিশ্ব কাপ জয়ী আর্জেন্টিনার পারফমেন্স নিয়ে  ২০২৬ এর বিশ্ব কাপের উত্তেজনা তুঙ্গে।

জার্মানি: ৭.১%

২০১৪ সালে মারাকানায় আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যামপিয়ান হওয়ার পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে আর জেতা হয়নি জার্মানের। 

পর্তুগাল: ৬.৬%

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার আগে ২০২২ বিশ্বকাপের পর সৌদি আরবের আল নাসরে যাওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো হারিয়ে যাবেন, বাস্তব কিন্তু উল্টো। খবরের শিরোনামে তিনি আজও নিয়মিত।  

ব্রাজিল: ৫.৬ %

একমাত্র দল হিসেবে খেলার রেকর্ড ব্রাজিলের কাছে। কার্লো আনচেলত্তির অধীন সেলেসাওরা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। বলিভিয়া ও জাপানের কাছে হার এবং ইকুয়েডর ও তিউনিসিয়ার সঙ্গে ড্র-ব্রাজিলের চিরচেনা রূপের সঙ্গে যা বেমানান।  

নেদারল্যান্ডস:৫.২%

তিনবার ফাইনালে উঠেও ট্রফি ছোঁয়া হয়নি ডাচদের। বিশ্বকাপ না জেতা দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার ফাইনাল খেলার রেকর্ড তাদেরই। রোনাল্ড কোম্যানের দল ইউরোর সেমিফাইনালে খেলে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে।  

