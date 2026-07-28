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প্রবল দুর্যোগের পূর্বাভাস! হাই অ্যালার্ট জারি মৌসম ভবনের, বুধবার সব স্কুল ছুটি?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:41 PM IST

School Closed on 29 July: একাধিক রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের। প্রবল দুর্যোগের পূর্বাভাস। আর তারপরই সবার মনে প্রশ্ন, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাহলে কি আগামিকাল স্কুল ছুটি থাকবে? ২৯ জুলাই বন্ধ থাকবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?

জারি হাই অ্যালার্ট1/10

জারি হাই অ্যালার্ট

ভারতীয় মৌসম ভবন ২৯ জুলাই দেশের একাধিক অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। দুর্যোগে আশঙ্কায় জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে2/10

উত্তর-পশ্চিম ভারতে

উত্তর-পশ্চিম ভারতে জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সাথে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

মধ্য ভারতে3/10

মধ্য ভারতে

মধ্য ভারতে ছত্তিসগড়, মধ্য প্রদেশ এবং বিদর্ভে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে ছত্তিসগড়, পূর্ব মধ্য প্রদেশ ও বিদর্ভের বিচ্ছিন্ন জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে4/10

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিম ভারতে 5/10

পশ্চিম ভারতে

পশ্চিম ভারতে কোঙ্কণ ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মারাঠওয়াড়া এবং গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 

দক্ষিণ ভারতে6/10

দক্ষিণ ভারতে

দক্ষিণ ভারতে কেরালা, উপকূলীয় কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা এবং উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

২৯ জুলাই কি স্কুল ছুটি?7/10

২৯ জুলাই কি স্কুল ছুটি?

যারপরই প্রশ্ন উঠছে বৃষ্টির কারণে ২৯ জুলাই কি সব জায়গায় স্কুল ছুটি থাকবে? উল্লেখ্য, বার্ষিক সিমহাচলম গিরিপ্রদক্ষিণ উৎসবের কারণে ইতিমধ্যেই বিশাখাপাটনমে ২২১টি স্কুল ও কলেজে আগামিকাল ২৯ জুলাই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। 

স্কুল ছুটির সিদ্ধান্ত!8/10

স্কুল ছুটির সিদ্ধান্ত!

ধর্মীয় শোভাযাত্রার সুষ্ঠু সম্পাদন, সুরক্ষা, ট্রাফিক ও প্রচুর পুণ্যার্থীর সমাগমের কথা মাথায় রেখে স্থানীয় জেলা প্রশাসন এই স্কুল ছুটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ছুটি কেবল ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ গিরিপ্রদক্ষিণ রুটে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যই প্রযোজ্য।

ছুটির নির্দেশ?9/10

ছুটির নির্দেশ?

কিন্তু আবহাওয়ার কারণে দেশজুড়ে বা রাজ্যভিত্তিক এখনও কোনও স্কুল ছুটির ঘোষণা করা হয়নি। তবে প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে গেলে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি তৈরি হলে স্থানীয় প্রশাসন সাময়িক ছুটির নির্দেশ দিতেই পারে। 

বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখুন10/10

বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখুন

যে কারণে  স্কুলে রওনা হওয়ার আগে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকার পড়ুয়া ও অভিভাবকদের স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা দফতর ও স্কুলের বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

TAGS:
School Closed
School holiday tomorrow

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