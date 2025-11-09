Effect Of Adult Content: পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তিক্ত? তাহলে নিজেদের ভুল ভাঙাতে অবশ্যই জানা জরুরি এই ৫ সত্যি!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Harm Of Adult Video In Relationships: পর্নোগ্রাফি পুরুষদের মধ্যে অবাস্তব সৌন্দর্যের মানদণ্ড তৈরি করে এবং যৌন উদ্দীপনায় আসক্তি বাড়ায়, যা সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও হতাশাকে জন্ম দেয়।

| Nov 09, 2025, 08:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পর্নোগ্রাফির প্রভাব বহু সম্পর্কেই একটি স্পকাতর বিষয় বলা হয়, কিন্তু অনেকেই এই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে স্বচ্ছন্দ নন তাই যার ফলে সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে হয়। তাই এই ৫ বিষয় জানা আত্যন্ত জরুরি।

১. অবাস্তব সৌন্দর্যের মানদণ্ড তৈরি

পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট দেখার ফলে পুরুষদের মনে সৌন্দর্যের একটি অবাস্তব মানদণ্ড তৈরি হতে পারে। স্ক্রিনে প্রদর্শিত অতিরিক্ত মেকআপ ও নিখুঁত শারীরিক গঠনের সঙ্গে যখন তারা তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গিনীর তুলনা করেন, তখন অবচেতনেই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। এর ফলে তারা স্বাভাবিক এবং বাস্তবমুখী মহিলাদের প্রতি আকর্ষণ হারাতে পারেন বা নিজেদের সঙ্গীকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করতে পারেন।  

২. যৌন উদ্দীপনায় আসক্তি এবং দৈনিক চাহিদা

নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখতে অনেক পুরুষের মধ্যে এটি একটি দৈনিক প্রয়োজনের মতো মনে হতে থাকে। যৌন উদ্দীপনা একটি আসক্তিতে পরিণত হয়। এটি শুধুমাত্র একটি বিনোদন বা পছন্দের বিষয় থাকে না, বরং এটি মস্তিষ্কের এমন এক ধরনের উদ্দীপনা হয়ে দাঁড়ায়, যা তারা প্রতিদিন অনুভব করতে চায় পুরুশেরা। এই মানসিক আসক্তি কাটিয়ে ওঠা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৩. ব্যক্তিগত জীবনে পর্নের দৃশ্যের প্রতিফলন

পর্নোগ্রাফি পুরুষদের যৌন ফ্যান্টাসি তৈরি করে। তারা প্রায়শই অবচেতনভাবে পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলি নিজেদের ব্যক্তিগত যৌনজীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। যদি সঙ্গি সেই ধরণের আচরণ বা দৃশ্যে সাড়া না দেন, তবে তাদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিতে পারে।

৪. বিচার-বুদ্ধির বিকৃতি ও ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যান্টাসি

অতিরিক্ত পর্ন দেখলে তা পুরুষের স্বাভাবিক বিচার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। তাদের চিন্তা-ভাবনা পর্ন-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, যার ফলে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা দুর্বল হয়ে পড়েন। তারা ঝুঁকিপূর্ণ বা সঙ্গীর জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে এমন বিভিন্ন সেক্সসুয়াল ফ্যান্টাসির দিকে আকৃষ্ট হতে পারেন, যা বাস্তবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিও সৃষ্টি করতে পারে।

৫. নৈতিক সিদ্ধান্তে নিয়ন্ত্রণ হারানো

গবেষণা অনুযায়ী, নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখার জন্য মস্তিষ্কের উইলপাওয়ার এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। পর্ন আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, যখন পুরুষরা বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সম্পর্ক বা জীবনে সমস্যা তৈরি করছে, তবুও তারা নিজেদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ফিরে পান না। এটি ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বদলে দেয় এবং নিয়ন্ত্রণহীনতা সৃষ্টি করে।

