Yuzvendra Chahal Dating Shefali Bagga: বেতার বিহঙ্গী মাহভাশকে 'ঠকিয়ে' Bigg Boss খ্যাত সুন্দরী IPL হোস্টকে নিয়েই চাহালের চরম...

Yuzvendra Chahal Dating Shefali Bagga: বেতার বিহঙ্গী মাহভাশকে 'ঠকিয়ে' এবার আরেক সুন্দরীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন যুজবেন্দ্র চাহাল? আইপিএল সঞ্চালিকার সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারের নতুন সম্পর্ক নিয়ে উত্তাল নেটপাড়া
ভারতের একদা তারকা ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল
কুলদীপ যাদবের সঙ্গে তাঁর স্পিন যুগলবন্দি 'কুল-চা' নামেই পরিচিত ছিল। সেসবব আজ অতীত। বিগত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় দলে ডাক পাননি চাহাল। একদা তারকা লেগ স্পিনার ঘরোয়া ক্রিকেটে, আইপিএল এবং কাউন্টি ক্রিকেটই খেলেন এখন। চলতি ভারত-নিউ জিল্যান্ড ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজে আবার ধারাভাষ্যকার হিসেবেও কেরিয়ার শুরু করেছেন তিনি।
যুজবেন্দ্র চাহাল এবং তাঁর সম্পর্কের গল্প
চাহাল বেশ কিছু বছর ধরেই ক্রিকেটের বাইরেও খবরে থাকেন সম্পর্কের কারণে। চর্চায় থাকে চাহালের 'লাভ-লাইফ'। চাহালের জীবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও পর্যন্ত তিন নারীই এসেছেন। ক্রোনোলজি ধরে চাহালের জীবনে ধনশ্রী ভার্মার পর এসেছিলেন আরজে মাহভাশ। আর এখন চাহালের সঙ্গে 'বিগ বস' খ্যাত সুন্দরী আইপিএল সঞ্চালিকার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন...
যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা
কোভিড লকডাউনে চাহালের সঙ্গে আলাপ হয় ধনশ্রী ভার্মার। যিনি আবার ডেন্টিস্ট-কোরিয়োগ্রাফার-ইউটিউবার-মডেল-অভিনেত্রী। অনলাইন ডান্স ক্লাসে ধনশ্রী-চাহালের আলাপ বন্ধুত্ব থেকে প্রেমে গড়ায়। আর সেখান থেকে সাত পাকে বাঁধা। ২০২০-র অগাস্টে বাগদানের পর সেই বছর ডিসেম্বরে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০২২ সালের জুনে চাহাল-ধনশ্রী আলাদা হয়ে যান এবং গতবছর মার্চে তাঁদের ডিভোর্স হয়।
যুজবেন্দ্র চাহাল ও আরজে মাহভাশ
চাহাল প্রেমেই থাকেন, থেমে থারকেন না তিনি। ধনশ্রীকে গুডবাই বলে চাহাল জড়িয়ে পড়েন সুন্দরী কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও রেডিয়ো জকি আরজে মাহভাশের সঙ্গে। দু'জনকে একসঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা যাওয়ার পরেই সম্পর্কের গুঞ্জন জোরাল হয়। তাঁরা ডেটিং করছেন বলেই মনে করেছিলেন অনেকে। যদিও মুখ ফুটে কেউই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। ভালো বন্ধু বলেই এড়িয়ে গিয়েছেন!
চাহাল-মাহভাশের ব্রেক আপ হয়ে গেল?
চাহাল-মাহভাশের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে বলেই এখন খবর। কেউ আর একে অপরকে ইনস্টায় ফলোও করেন না। মাহভাশও নেটপাড়ায় সব রহস্য়ময় পোস্ট করছেন। যা আগুনে ঘি দিয়েছে। আবার এও শোনা যাচ্ছে নাকি ধনশ্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর চাহাল নাকি বেতার বিহঙ্গী মাহভাশকে 'ঠকিয়েছেন'! চাহাল স্পিনার হলেও তাঁর রঙিন জীবনের গতি কিন্তু পেসারের মতোই
চাহাল এখন ডেট করছেন শেফালি বগ্গার সঙ্গে
ধনশ্রী-মাহভাশের পর এখন চাহালের নাম জড়িয়েছে ফের এক নারীর সঙ্গে। বিগ বস ১৩ প্রতিযোগী, টিভি ব্যক্তিত্ব ও স্পোর্টস সঞ্চালিকা শেফালি বগ্গার সঙ্গে সম্প্রতি চাহাল ডিনার ডেটে গিয়েছিলেন। ক্যামেরার সামনে একবারও তাঁদের লজ্জা পেতে দেখা যায়নি। মনে হচ্ছিল, বেশ কিছুদিন ধরেই একসঙ্গে আছেন তাঁরা। আর এরপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চাহাল-শেফালির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
কে এই শেফালি বগ্গা?
