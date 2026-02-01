Ishan Kishan List Of Records IND vs NZ 5th T20I: ৬ চার ১০ ছয়ে ৪৩ বলে ১০৩! ঈশানের বিধ্বংসী আগুনে ছারখার সব রেকর্ড, বিশ্বকাপের আগেই বিনাশের বিজ্ঞাপন

Ishan Kishan List Of Records IND vs NZ 5th T20I: ৬ চার ১০ ছয়ে ৪৩ বলে ১০৩! ঈশানের বিধ্বংসী আগুনে ছারখার সব রেকর্ড, বিশ্বকাপের আগেই বিনাশের বিজ্ঞাপন
Ishan Kishan: তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম দেখল ঈশান কিষানের দাপট। বিশ্বকাপের আগেই পুরো বিনাশের বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখলেন তিনি।
1/10
নিউ জিল্যান্ডের ভারত সফর ২০২৫-২৬
2/10
ভারত-নিউ জিল্যান্ড পঞ্চম টি২০আই
3/10
আগুনে কামব্যাক ঈশানের
4/10
প্রথম টি-টোয়েন্টিআই সেঞ্চুরি
5/10
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্রুততম
7/10
চারের রেকর্ড
8/10
এলিট ক্লাব
10/10
২০০০ আন্তর্জাতিক রান
