Zee News Bengali
Ishan Kishan List Of Records IND vs NZ 5th T20I: ৬ চার ১০ ছয়ে ৪৩ বলে ১০৩! ঈশানের বিধ্বংসী আগুনে ছারখার সব রেকর্ড, বিশ্বকাপের আগেই বিনাশের বিজ্ঞাপন

Ishan Kishan: তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম দেখল ঈশান কিষানের দাপট। বিশ্বকাপের আগেই পুরো বিনাশের বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখলেন তিনি।

Feb 01, 2026, 01:27 PM IST
1/10

নিউ জিল্যান্ডের ভারত সফর ২০২৫-২৬

New Zealand tour of India 2025-26

নিউ জিল্যান্ডের ভারত সফর শেষ। ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ কিউয়িরা ২-১ জিতেছিল। আর এবার ভারত ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজে ৪-১ চূর্ণ করল নিউ জিল্যান্ডকে।   

2/10

ভারত-নিউ জিল্যান্ড পঞ্চম টি২০আই

India vs New Zealand 5th T20I

গত ৩১ জানুয়ারি ছিল ভারত-নিউ জিল্যান্ড ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজের শেষ তথা পঞ্চম টি-২০আই। আর তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঝলসালেন ঈশান কিষান।  

3/10

আগুনে কামব্যাক ঈশানের

Ishan Kishan Fires Thiruvananthapuram

তিনে নেমে ঈশান ৬৭ মিনিটের তাণ্ডবে ৪৩ বলে ১০৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন। ৬ চার ও ১০ ছয়ে ২৩৯.৫৩-র স্ট্রাইক রেটে বিস্ফোরক ব্যাটার তছনছ করে দিলেন।  

4/10

প্রথম টি-টোয়েন্টিআই সেঞ্চুরি

Maiden T20I Century

নতুন বছরের প্রথম মাসের শেষ দিনেই ঈশান জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক টি-২০ সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন। ২০২১ সাল থেকে ভারতের হয়ে ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে ঈশান   

5/10

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্রুততম

Fastest vs New Zealand

ঈশান মাত্র ৪২ বলে সেঞ্চুরি করেছেন। টি-২০আইতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে করা এটাই দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির।  

6/10

দ্রুততম সেঞ্চুরি

Fifth-Fastest by an Indian

ভারতীয়দের মধ্যে ঈশান এখন পঞ্চম দ্রুততম টি-২০আই সেঞ্চুরিকারী।

7/10

চারের রেকর্ড

Boundary Record

১০ ছয় ৬ চারে ঈশান সাজান নিজের ইনিংস। ঈশান পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে একক টি-২০আই ইনিংসে দশের বেশি ছয় মারলেন।

8/10

এলিট ক্লাব

Elite Club

রোহিত শর্মার পর ঈশানই দ্বিতীয় ভারতীয় যাঁর ওডিআই ডাবল সেঞ্চুরির পাশাপাশি টি২০আই সেঞ্চুরিও হল।

9/10

১০০০ টি-২০আই রান

1000 T20I Runs

১১তম ভারতীয় হিসেবে ঈশান টি-২০ আন্তর্জাতিকে ১০০০ রান করলেন।   

10/10

২০০০ আন্তর্জাতিক রান

2000 International Runs

৫ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সব সংস্করণ মিলিয়ে ঈশান ২০০০ রান পূর্ণ করলেন!  

