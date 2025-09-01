English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Krishnanagar Student Death: বাড়িতে ঢুকে গুলিতে ঝাঁঝরা ঈশিতাকে! সেই 'দানব' দেশরাজ অবশেষে পুলিসের জালে...

Krishnanagar Crime: কৃষ্ণনগর ছাত্রী খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং ধরা পড়ল। উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতারির পর তাকে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।   

| Sep 01, 2025, 10:06 AM IST
1/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

পিয়ালী মিত্র: কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে পুলিসের জালে মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং। 

2/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে-নেপাল সীমান্তের কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় দেশরাজকে। ইতোমধ্যেই দেশরাজকে কৃষ্ণনগর কোতায়ালী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

3/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

রবিবারই জানা গিয়েছিল, গুজরাতের জামনগর থেকে গ্রেফতার করা হয় দেশরাজের মামা কুলদীপ সিংকে। গত ২৫ অগাস্ট কৃষ্ণনগরে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে খুন করা হয় ঈশিতা মল্লিককে। 

4/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

সেই ঘটনায় অভিযুক্ত তাঁরই পূর্ব পরিচিত দেশরাজ সিং। সেদিন থেকেই দেশরাজের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিস। এবার সেই দেশরাজকেই অবশেষে গ্রেফতার করা হল। সম্ভবত মনে করা হচ্ছে, দেশরাজের নেপাল পালানোর প্ল্যান ছিল।

5/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

জানা গিয়েছিল, অবাঙালি দেশরাজ থাকত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বীজপুরে। সেখানেই তার সঙ্গে ঈশিতার পরিচয় ও সম্পর্ক। 

6/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

সম্প্রতি নিট-এর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল ঈশিতা। বেশকিছুদিন ধরেই সে দেশরাজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তাতেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে দেশরাজ। আত্মহত্যারও হুমকি দেয়। 

7/7

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

তারপরও ঈশিতার কাছ থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। তার পরই সম্ভবত খুনের পরিকল্পনা করে ফেলে সে। গত ২৫ অগাস্ট কৃষ্ণনগরে ঈশিতার বাড়িতে ঢুকে পর সে। এরপর সামনে একা পেয়ে ঈশিতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর।    

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12
Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...

Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...

Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই... 9
Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত... 9
World&#039;s Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই... 7