Krishnanagar Student Death: বাড়িতে ঢুকে গুলিতে ঝাঁঝরা ঈশিতাকে! সেই 'দানব' দেশরাজ অবশেষে পুলিসের জালে...
Krishnanagar Crime: কৃষ্ণনগর ছাত্রী খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং ধরা পড়ল। উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতারির পর তাকে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।
কৃষ্ণনগরকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত
