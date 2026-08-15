Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ISL 2026-27 নিয়ে বিরাট আপডেট! ভারতীয় ফুটবলে ফের মহাবিপর্যয়! এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট, আদৌ এবার হবে তো?

ISL 2026-27 নিয়ে বিরাট আপডেট! ভারতীয় ফুটবলে ফের মহাবিপর্যয়! এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট, আদৌ এবার হবে তো?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 15, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:25 PM IST

ISL 2026-27 UPDATE:  আইএসএল ২০২৬-২৭ নিয়ে বিরাট আপডেট চলে এল। ভারতীয় ফুটবলে ফের এসেছে মহাবিপর্যয়! চলে এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

ISL 2026-27 Season1/8

আইএসএল ২০২৬-২৭

ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ২০২৬-২৭ মরসুম পিছিয়ে যাচ্ছে! জানা যাচ্ছে ৪ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, তা ১৫ অক্টোবরের মধ্যে শুরু হতে পারে। এমনই রিপোর্ট এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার! 

 

ISL To Be Postponed2/8

পিছিয়ে যাচ্ছে আইএসএল

আইএসএলের আগামী মরসুম সেপ্টেম্বরে শুরু হবে না। আন্তর্জাতিক বিরতির পর অনুষ্ঠিত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে, যে সময় আমরা ব্রাজিলের মুখোমুখি হব।' আইএসএলের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করেই লিখেছে ওই মিডিয়া। 

 

FanCode Shows Interest3/8

শুধুই আগ্রহী FanCode

জানা যাচ্ছে সম্প্রচার সংক্রান্ত সর্বোত্তম চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যেই ক্লাবগুলো এবং আইএসএল ম্যানেজিং কমিটি এখনও কাজ করছে বলেই দেরি হবে লিগ শুরু হতে। এখনও পর্যন্ত শুধুই ভারতীয় স্পোর্টস স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম FanCode আইএসএল সম্প্রচারে আগ্রহ দেখিয়েছে। 

FanCode AIFF4/8

ফ্যানকোড-এআইএফএফ

ফেডারেশনের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে FanCode আগ্রহ প্রকাশ করেছে ঠিকই। তবে এখনও তাদের দরপত্র নিশ্চিত করেনি। সূত্রের খবর, আইএসএলের অনেক ক্লাবই প্রোডাকশন কস্ট নিজেরাই বহন করতে আগ্রহী, যা ফ্যানকোডের পরিকল্পনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফ্যানকোডও চায় ক্লাবগুলোই এই প্রোডাকশনের বিষয়টি দেখুক।  

 

No one is interested5/8

আগ্রহ নেই কারোরই

Zee সম্প্রতি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ সম্প্রচার ও স্ট্রিম করেছে। তাদের পক্ষ থেকেও কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। Sony Sports Network শুরুতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোনও দরপত্র জমা দেয়নি। দর প্রস্তাব জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১২ অগাস্ট।

 

The latest disaster6/8

সর্বশেষ বিপর্যয়

এরই মধ্যে গত ১৪ অগাস্ট সকাল ১১টায় কারিগরি দরপত্র খোলা হয়েছিল। একই দিন দুপুর ১টায় আইএসটি বাণিজ্যিক দরপত্রও  খোলা হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারতীয় ফুটবলের জন্য যেসব ধাক্কা বা বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে, এটি তার মধ্যে সর্বশেষ।  

 

FIFA ASEAN CUP7/8

ফিফা আসিয়ান কাপ

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য় ভারতীয় জাতীয় দল FIFA ASEAN CUP থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ব্রাজিলের সঙ্গে এই প্রীতি ম্যাচ ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং ওই একই সময়ে দ্বিতীয় আরেকটি ম্যাচ খেলার জন্য AIFF ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী অন্য আরেক দলের সঙ্গেও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।  

 

India vs Brazil 8/8

ভারত বনাম ব্রাজিল

সমর্থকদের সব অংশ এই পদক্ষেপ ভালো ভাবে নেয়নি। অনেকেরই ধারণা জাতীয় দলের অগ্রগতির জন্য আসিয়ান কাপে অংশ নেওয়াটাই বরং ভালো হত। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্য়াচটিতে এত প্রাধান্য় না দিলেও চলত। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হামিম-রউফের এবার পাক চর সন্দেহে STF-এর জালে ৩, বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে ভয়ংকর নেটওয়ার
2
3
4
5