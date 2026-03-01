English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ...

Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ...

Iran-Israel War: মধ্যপ্রাচ্য ফের জ্বলছে যুদ্ধের আগুনে। গত শনিবার ইরানে হামলা করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। এখন প্রশ্ন-ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধ বাঁধলে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা?    

| Mar 01, 2026, 06:17 PM IST
1/11

ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে কে জিতবে?

Who would win in an Iran-Israel war?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার ওয়েবসাইটের ১ মার্চের রিপোর্ট অনুসারে ইসরায়েল ও ইরান প্রচলিত সামরিক শক্তিতে ১৫ এবং ১৬ নম্বর স্থানে রয়েছে। জনবল এবং প্রচলিত হার্ডওয়্যারে ইরানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগত সুবিধা থাকলেও, উন্নত প্রযুক্তি এবং বিমান শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি বহু-স্তরযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসরায়েল এগিয়ে  

2/11

সেনা

Army

ইসরায়েলের সক্রিয় সেনা: ১.৭–২ লাখ, রিজার্ভে সেনা: ৪–৫ লাখ। সেখানে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। ইরানের সক্রিয় সেনা: ৫–৬ লাখ, রিজার্ভ এবং আধাসামরিক (আইআরজিসি- সহ) আরও কয়েক লাখ। জনবলও বেশি। 

3/11

যুদ্ধ বিমান

Fighter Jets

ইসরায়েলের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক সব ফাইটার। পঞ্চম প্রজন্মের F-35 স্টেলথ জেট থেকে শুরু করে F-15 এবং F-16। ইসরায়েলের ঝুলিতে ২৪১টি যুদ্ধবিমান-সহ প্রায় ৬০০-র বেশি বিমান রয়েছে। ইরানের কাছে আছে ৫৫১টি বিমান। এর ভিতরে অনেকগুলিই ১৯৭৯ সালের আগের আমেরিকান বা পুরোনো সোভিয়েত যুগের মডেল।   

4/11

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা

Missile defense

ইসরায়েলের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত বহু-স্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আয়রন ডোম, ডেভিড'স স্লিং এবং অ্যারো সিস্টেম।  

5/11

ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র

Drones and missiles

ইরানের ৩০০০-এরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। তার সঙ্গেই শক্তিশালী ড্রোন প্রোগ্রাম। যার মধ্যে  Shahed-136 আত্মঘাতী ড্রোনও। 

6/11

ট্যাংক এবং সাজোঁয়া

Tanks and Armor

ইরানের কাছে প্রায় ২০০০ ট্যাঙ্ক এবং ৬৬০০০ সাঁজোয়া যান রয়েছে। যেখানে ইসরায়েলের ১৩০০ ট্যাঙ্ক এবং ৩৬০০০ যানরয়েছে। ইসরায়েলের মেরকাভা ট্যাংকগুলিকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বলে মনে করা হয়।  

7/11

নৌবাহিনী

Navy

ইরানের বৃহত্তর নৌবহর রয়েছে (১০১টি বনাম ৬৭টি জাহাজ), যা পারস্য উপসাগরে অসম যুদ্ধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যার মধ্যে ১৯-২৫টি সাবমেরিন রয়েছে। ইসরায়েলের ছোট নৌবাহিনী ৫-৬টি উন্নত সাবমেরিনের মাধ্যমে উপকূলীয় প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত প্রতিরোধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।  

8/11

পারমাণবিক প্রতিরোধক

Nuclear deterrent

ইসরায়েলের কাছে প্রায় ৯০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে, যদিও তারা কখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে তা নিশ্চিত করেনি।  

9/11

বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেট

Annual defense budget

ইসরায়েল প্রতিরক্ষা খাতে বছরে প্রায় ৩০.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, যেখানে ইরানের বাজেট থাকে আনুমানিক ১৫.৪৫ বিলিয়ন ডলার।  

10/11

জোট

Alliance

ইসরায়েল আমেরিকার সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারিত্ব বজায় রেখেছে। উন্নত সামরিক সহায়তা এবং গোয়েন্দা তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করে। ইরান তার আঞ্চলিক প্রক্সিগুলির 'অক্ষ প্রতিরোধট নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে।  

11/11

মোদ্দা কথা

The point is

প্রযুক্তি, বিমান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইজরায়েল যেমন এগিয়ে। জনবল, ব্যালিস্টিক মিসাইল ও আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্কে ইরান শক্তিশালী। সরাসরি যুদ্ধ হলে তা ভয়াবহ বিধ্বংসী হবে...

পরবর্তী
অ্যালবাম

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

পরবর্তী অ্যালবাম

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম... 7
Horoscope Today: মেষের অশান্তি, মিথুনের আত্মসমীক্ষা, মীনের পুনর্মিলন! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অশান্তি, মিথুনের আত্মসমীক্ষা, মীনের পুনর্মিলন! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অশান্তি, মিথুনের আত্মসমীক্ষা, মীনের পুনর্মিলন! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Who is Arundhuti Katju: তৃণমূলের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় চললেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, দেখে নিন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুকে...

Who is Arundhuti Katju: তৃণমূলের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় চললেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, দেখে নিন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুকে...

Who is Arundhuti Katju: তৃণমূলের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় চললেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, দেখে নিন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুকে... 13
Iran–Israel War News: ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো; ফ্লাইট বাতিল হলে টাকা ফেরত পাবেন কীভাবে? জানুন নিয়ম...

Iran–Israel War News: ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো; ফ্লাইট বাতিল হলে টাকা ফেরত পাবেন কীভাবে? জানুন নিয়ম...

Iran–Israel War News: ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো; ফ্লাইট বাতিল হলে টাকা ফেরত পাবেন কীভাবে? জানুন নিয়ম... 12