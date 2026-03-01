Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ...

Israel vs Iran Military Power Comparison Explained: ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা? রইল তুল্যমূল্য পূর্ণ বিশ্লেষণ...
Iran-Israel War: মধ্যপ্রাচ্য ফের জ্বলছে যুদ্ধের আগুনে। গত শনিবার ইরানে হামলা করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। এখন প্রশ্ন-ইরান-ইজরায়েলের সরাসরি যুদ্ধ বাঁধলে কে জিতবে? সামরিক শক্তিতে এগিয়ে কারা?
1/11
ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে কে জিতবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার ওয়েবসাইটের ১ মার্চের রিপোর্ট অনুসারে ইসরায়েল ও ইরান প্রচলিত সামরিক শক্তিতে ১৫ এবং ১৬ নম্বর স্থানে রয়েছে। জনবল এবং প্রচলিত হার্ডওয়্যারে ইরানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগত সুবিধা থাকলেও, উন্নত প্রযুক্তি এবং বিমান শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি বহু-স্তরযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসরায়েল এগিয়ে
2/11
সেনা
photos
TRENDING NOW
3/11
যুদ্ধ বিমান
4/11
ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা
5/11
ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র
6/11
ট্যাংক এবং সাজোঁয়া
7/11
নৌবাহিনী
8/11
পারমাণবিক প্রতিরোধক
9/11
বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেট
10/11
জোট
11/11
মোদ্দা কথা
photos