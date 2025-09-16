English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
ITR Date Extended: হয়রানির অভিযোগ! মাঝরাতে বাড়ল আয়কর রিটার্নের সময়সীমা, আজ দাখিল করতে না পারলে...

ITR filing Deadline extended: জল্পনার মাঝেই আয়কর বিভাগের নতুন পোস্ট। আয়কর রিটার্ন ফাইলের সময়সীমা আরও একদিন বাড়ল। সেক্ষেত্রে ডেডলাইন মিস হলে কত টাকা পেনাল্টি দিতে হবে?

| Sep 16, 2025, 10:46 AM IST
আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্তই সয়মসীমা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আয়কর রিটার্ন ফাইলের সময়সীমা আরও একদিন বাড়ল। ফলে আজ, মঙ্গলবারও এই সুযোগ মিলবে। 

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

আর সেই সিদ্ধান্তেই স্বস্তি মধ্যবিত্তের। দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বরের বদলে, চলতি অর্থবর্ষে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার যাবে। 

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

এই আবহে কোনও জরিমানা ছাড়াই আজও রিটার্ন ফাইল করা যাবে। আয়কর দফতরের পোর্টালে সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ সামনে আসায় বাড়তি সময় ধার্য হল। 

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

সোমবার পর্যন্ত ৭.৩ কোটিরও বেশি আইটিআর দাখিল করা হয়েছে এই বছর। গত বছর এই সংখ্যাটা ছিল ৭.২৮ কোটি। তবে নির্দিষ্ট সময়ে জমা না দিলে আয়কর আইনের ২৩৪এফ ধারায় ৫ লক্ষ বার্ষিক আয়ের অধিকারীদের ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পেনাল্টি দিতে হবে। 

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

যাদের ৫ লক্ষ টাকার নীচে বার্ষিক আয় তাদের দিতে হবে ১ হাজার টাকা জরিমানা। তবে এই ধারায় জরিমানার পাশাপাশি তিনি হবে ইন্টারেস্টও। ডেডলাইনের পর ITR জমা করা পর্যন্ত যে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট থাকবে তার উপর ১% ইন্টারেস্ট বসবে।

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

আয়কর দফতরের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১১টা ৪৮ মিনিটে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়, 'কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড ২০২৫-২৬ আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বাড়িয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

আয়কর বিভাগের আইন অনুসারে, ভারতের প্রতিটি করদাতার জন্য সময়মতো তাদের আয়কর রিটার্ন (ITR) দাখিল করা আবশ্যক। এর জন্য, সরকার প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে। 

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

আয়কর রিটার্ন ফাইলের সময় প্রাথমিকভাবে ৩১ জুলাই থেকে বাড়িয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর করা হয়েছিল। এবার তা আরও একদিন বাড়ল।

আয়কর পোর্টালে জট, বাড়ল ITR -এর মেয়াদ

অনেক আয়কর আইনজীবীরই অভিযোগ, রবিবার থেকেই সমস্যা বাড়ছিল। সোমবার সকাল থেকে পোর্টাল আরও বেশি গোলমাল করতে শুরু করে। সারা দিন ধরেই সমস্যা ছিল বলে অভিযোগ।

