'যেখানে লুকিয়ে আছে যেখান থেকে টেনে বের করব', যাদবপুরে রণংদেহি শর্বরী

BJP MLA Sharbari Mukherjee: যতকাণ্ড যাদবপুরে। এবার জিবি মিটিং-কে কেন্দ্র করে SFI-ABVP সংঘর্ষ। খবর পেয়ে মধ্যরাতে ঘটনাস্থলে বিজেপি বিধায়ক শর্বরী।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার জিবি মিটিং-কে কেন্দ্র করে SFI-ABVP সংঘর্ষ। মধ্যরাতে ধুন্ধমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে।
উত্তাল যাদবপুর। 'অলিপ দাস, রমন মল্লিক, অর্নিবাণ, সাগ্নিক সরকার এদের যদি এক ঘণ্টার মধ্যে যাদবপুর থানার সারেন্ডার না করান, আমি কিন্তু যেখানে লুকিয়ে আছে যেখান থেকে টেনে বের করব'। রণংদেহি মেজাজে বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়।
যতকাণ্ড যাদবপুরে। এবার জিবি মিটিং-কে কেন্দ্র করে SFI-ABVP সংঘর্ষ। মধ্যরাতে ধুন্ধুমার ক্য়াম্পাসে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে GB মিটিং ডেকেছিল SFI। অভিযোগ, ABVP সমর্থকরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে, তাঁদের উপর চড়াও হন SFI-সহ বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে উত্তেজনা।
খবর পেতে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়।
বাদিক সম্মেলনে কাগজ দেখিয়ে বিধায়ক বলেন, 'ইউনিভার্সিটি মেনে নিয়েছে, ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত কোনও ইউনিয়ন থাকতে পারবে না। তারপরেও কীভাবে জিবি ডাকা হয়েছে? কে ডেকেছে জিবি? কারা ডেকেছে'?
বাম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের নাম করে বিধায়কের হুঁশিয়ারি, সৃজন ভট্টাচার্যকে বলছি, 'অলিপ দাস, রমন মল্লিক, অর্নিবাণ, সাগ্নিক সরকার এদের যদি এক ঘণ্টার মধ্যে যাদবপুর থানার সারেন্ডার না করান, আমি কিন্তু যেখানে লুকিয়ে আছে যেখান থেকে টেনে বের করব'।
শর্বরীকে পাল্টা নিশানা করেছেন বামনেত্রী দীপ্সিতা ধর। তিনি বলেন, উনি নিয়ম জানে না। ক্রমাগত বলে গেলেন, জিবি বেআইনি। জিবি মানে জানেন না। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ওঁর আইডিয়া নেই। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে জিবি মিটিং বেআইনি নয়'।