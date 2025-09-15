English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
JU student mysterious death: অনামিকার মৃত্যুর পর অবশেষে ফিরল হুঁশ! ক্যাম্পাসের পুকুরে বসছে ফেন্সিং..., তবে...

Jadavpur University Student Death: যাদবপুরের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের রহস্যমৃত্যু ঘটনায় এবার তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায় বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাত পড়ুয়া ৷ তদন্তে নেমে রবিবার ওই সাতজন ছাত্রকে তলব করে কলকাতা পুলিস। এর মধ্যে তিনজনকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয় ।

| Sep 15, 2025, 07:31 PM IST
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: যাদবপুরে ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনার চারদিনের মাথায় প্রো ভিসি অমিতাভ দত্ত জানিয়ে দিলেন, ঘটনাস্থলের কোনও ভিডিয়ো ফুটেজ নেই। ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানের বিধি তৈরি করতে কমিটি। ওই কমিটি ঠিক করবে কি নিয়মে অনুষ্ঠান হবে। নিয়মভাঙা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি। 

পুলিসি তদন্তে আস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাই নতুন করে তদন্ত করবে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সব ফুটেজ ও তথ্য পুলিসকে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ধ্যার পর নিরাপত্তা ক্যাম্পাসে কি রয়েছে, মাদক সেবন হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ টিম। 

সিসিটিভি ও নিরাপত্তারক্ষী বাড়াতে সরকারকে ফের চিঠি দিল যাদবপুর। ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এবার জলাশয়ে বসবে ফেন্সিং। পড়ুয়াদের জন্য থাকবে মেন্টর। প্রতি ২৫ জন পড়ুয়া পিছু থাকবে ১ জন মেন্টর। গাড়ি ও বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের পুকুর থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এ বার খুনের মামলা রুজু করল কলকাতা পুলিস। ছাত্রীর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। 

ইতিমধ্যেই অনামিকার মোবাইল হেফাজতে নিয়েছে পুলিস। মৃতার বাবা বলেছেন, কাদের সঙ্গে অনামিকার কথা হত, কী কথা হত, তা পুলিস জানার চেষ্টা করছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল? জানতে সোমবার ফের তলব অনামিকার ৩ বন্ধুকে। 

প্রসঙ্গত, ঘটনার রাতে ১০.০১ নাগাদ মেয়েটি একাই হেঁটে গিয়েছিল বাথরুমের দিকে। যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে ছিল দুটো বাথরুম। মেয়েটি গিয়েছিল প্রথম বাথরুমে।   

মেয়েটি যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দিকে ছুটে যায় তিন চারটে আরও মেয়ে এবং তারপরেই মেয়েটিকে উদ্ধার করতে অনেকে ছুটে যায় ওই জায়গায়। 

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, শরীরে বাইরে ও ভেতরে চোট ও আঘাতের চিহ্ন নেই। জলে ডুবে গিয়েছিল, যার ফলে তার ফুসফুসে জল প্রবেশ করে। তার জেরেই মৃত্যু।  

এমনকী পাকস্থলিতে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে,তবে অ্যালকোহলের উপস্থিতি রয়েছে কি পরিমান,ভিসেরা পরীক্ষাতে জানা যাবে। তবে ঠিক কী ভাবে তিনি পুকুরে পড়লেন, তা স্পষ্ট নয়। 

এরপরই ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য নিয়ে প্রবেশে কড়া শাস্তির কথা বলেছে কর্তৃপক্ষ। নেশাদ্রব্য নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

