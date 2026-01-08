Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...
AI Viral Images by JU Student: কলকাতার হাড়কাঁপানো শীতে এমনিতেই কাবু শহরবাসী। ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামা পারদে যখন জবুথবু অবস্থা, ঠিক তখনই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হল এক অভাবনীয় দৃশ্য। সাদা বরফে ঢেকেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেট, অরবিন্দ ভবন, এমনকি ছাত্রছাত্রীদের আড্ডার প্রাণকেন্দ্র ক্যান্টিন ও মাঠও।
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
যাদবপুরে তুষারপাত
ছবিগুলো ভাইরাল হতেই অনেক পড়ুয়া ও প্রাক্তনীর মনে প্রশ্ন জেগেছে, ক্যাম্পাসের আইকনিক ‘মিলনদার ক্যান্টিন’ কেন বাদ পড়ল? এর উত্তরে শিল্পী সৃজিত জানান, সেই মুহূর্তে জেনারেট করার মতো উপযুক্ত ছবি তাঁর কাছে না থাকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সামগ্রিকভাবে সৃজিতের এই এআই সৃষ্টি কলকাতার শীতের আমেজকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ছবি- @srijitdas_ (AI-generated image)
