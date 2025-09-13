JU student mysterious death: যাদবপুরে রহস্য়মৃত্যু! রাত ১০টায় বাথরুমের দিকে হেঁটে যায় অনামিকা, তারপরই দৌড়ে যায় ৩-৪ জন মেয়ে...

JU student mysterious death: যাদবপুরে রহস্য়মৃত্যু! রাত ১০টায় বাথরুমের দিকে হেঁটে যায় অনামিকা, তারপরই দৌড়ে যায় ৩-৪ জন মেয়ে...
Jadavpur University Student Death: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনের পুকুর থেকে বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার বাসিন্দার। শরীরে অন্য কোনও মাদক পদার্থ ছিল কি না...
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি
