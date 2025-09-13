English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
JU student mysterious death: যাদবপুরে রহস্য়মৃত্যু! রাত ১০টায় বাথরুমের দিকে হেঁটে যায় অনামিকা, তারপরই দৌড়ে যায় ৩-৪ জন মেয়ে...

Jadavpur University Student Death: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনের পুকুর থেকে বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার বাসিন্দার। শরীরে অন্য কোনও মাদক পদার্থ ছিল কি না...

| Sep 13, 2025, 06:06 PM IST
যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাত ১০.০১ নাগাদ মেয়েটি একাই হেঁটে গিয়েছিল বাথরুমের দিকে। যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে ছিল দুটো বাথরুম। মেয়েটি গিয়েছিল প্রথম বাথরুমে।   

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

মেয়েটি যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দিকে ছুটে যায় তিন চারটে আরও মেয়ে এবং তারপরেই মেয়েটিকে উদ্ধার করতে অনেকে ছুটে যায় ওই জায়গায়। 

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

চার নম্বর গেটের সামনের তিনটি সিসি ক্যামেরাও নজর রয়েছে। অনামিকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছিলেন। তাঁর বাড়ি বেলঘরিয়া নিমতা এলাকায়।

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

রাত ১০টা ২০ নাগাদ পুকুরে তাঁকে ভাসতে দেখেন ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা। তারপর উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী কেপিসি হাসপাতালে। সেখানে অনামিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। 

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, শরীরে বাইরে ও ভেতরে চোট ও আঘাতের চিহ্ন নেই। জলে ডুবে গিয়েছিল, যার ফলে তার ফুসফুসে জল প্রবেশ করে। তার জেরেই মৃত্যু।  

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

এমনকী পাকস্থলিতে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে,তবে অ্যালকোহলের উপস্থিতি রয়েছে কি পরিমান,ভিসেরা পরীক্ষাতে জানা যাবে। তবে ঠিক কী ভাবে তিনি পুকুরে পড়লেন, তা স্পষ্ট নয়। 

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

এদিকে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু ফের বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ছাত্রী নিজেই পড়ে গেছেন নাকি তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে? তা নিয়েও জলঘোলা কম হচ্ছে না। 

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য নিয়ে প্রবেশে কড়া শাস্তির কথা বলেছে কর্তৃপক্ষ। নেশাদ্রব্য নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃ্ত্যুতে CCTV ছবি

প্রসঙ্গত,বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চার নম্বর গেটের কাছে গৌর দাস বাউল ও তাঁর দলকে নিয়ে ‘ড্রামা ক্লাব’ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। অনুষ্ঠান চলাকালীনই কয়েকজন ওই ছাত্রীকে পুকুরে পারে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখেন। 

