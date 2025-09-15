English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...

JU Student Death Case: বিক্রম দাস:  যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের পুকুর থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এ বার খুনের মামলা রুজু করল কলকাতা পুলিশ। ছাত্রীর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার ছাত্রীর বাবা লালবাজারে যান। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এর পরেই যাদবপুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

| Sep 15, 2025, 04:24 PM IST
1/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

সকাল ১১ টা নাগাদ যাদবপুরে মৃত ছাত্রী অনামিকা মন্ডলের বাবা-মা লালবাজারে এসে পৌঁছয়। পুলিস কমিশনার মনোজ ভার্মার সাথে তারা দেখা করে কথা বলছে। যেটা সূত্র জানতে পারা যাচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ জানাবেন তারা। এখান থেকে বেরিয়ে যাদবপুর থানায় অনামিকার বাবা মায়ের যাওয়ার কথা। 

2/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

লালবাজারে গেলেন যাদবপুরে মৃত ছাত্রীর বাবা। লালবাজারে গিয়ে পুলিস আধিকারিকদের সঙ্গে কথা অনামিকা মণ্ডলের বাবা। 'এটা দুর্ঘটনা নয়, খুনের ঘটনা', জানিয়েছিলেন মৃত ছাত্রীর বাবা। তারপরই এদিন লালবাজারে গেলেন তিনি।

3/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

কী ভাবে মৃত্যু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর? পড়ে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু? না খুন? সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিস। বৃহস্পতিবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল? জানতে আজ ফের তলব অনামিকার ৩ বন্ধুকে। 

4/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

5/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

ইতিমধ্যেই অনামিকার মোবাইল ফোন হেফাজতে নিয়েছে পুলিস। এর পাশাপাশি পুলিসের হাতে এসেছে সিসি ফুটেজও। ইতিমধ্যেই অনামিকার মোবাইল হেফাজতে নিয়েছে পুলিস। মৃতার বাবা বলেছেন, কাদের সঙ্গে অনামিকার কথা হত, কী কথা হত, তা পুলিস জানার চেষ্টা করুক। 

6/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

আজ লালবাজারে গিয়েছেন মৃতার বাবা। অনামিকা কি এমনিই জলে পড়ে গিয়েছিলেন? নাকি কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়েছিল? তদন্তে পুলিস। 

7/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যেই রহস্যমৃত্যু হয়েছে ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের। পরিবারের আশঙ্কা এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়। খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে। 

8/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক। এছাড়াও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থলে যান। ঠিক কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে অনামিকার, তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে এখনও।

9/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

এর মধ্যেই লালবাজারে পুলিস আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন মৃতার বাবা। গতকাল অনামিকার বাবা জানিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে অন্ধকারে ভয় পায়। পোকামাকড়ে ভয় ছিল অনামিকার। তাই তাঁর মেয়ে একা ওভাবে অন্ধকারে যাবেন না। মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। 

10/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

জানা যাচ্ছে, সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে লালবাজারে আসেন অনামিকার বাবা। সূত্রের খবর, তিনি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রায় ২ ঘণ্টার উপর অনামিকার বাবা ও পরিবারের লোকেরা ছিলেন লালবাজারে। 

11/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

পুলিস কমিশনারকে তাঁরা গোটা বিষয়টা জানিয়েছেন বলেও খবর। অনামিকাকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে মৃতার বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের। পুলিস সূত্রে খবর, তারা অনামিকার পরিবারের থেকে সবকিছু শুনেছে। পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা পুলিস জানাবে অনামিকার পরিবারকে। কেন ওই ছাত্রীর মৃত্যু হল, তা জানতে জোরকদমে তদন্ত করছে পুলিস। 

12/12

যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে

অনামিকার ৩ বন্ধুকে আজ যাদবপুর থানায় তলব করেছে পুলিস। ঘটনার দিন তাঁরা ছিলেন অনামিকার সঙ্গে, এমনটাই খবর পুলিস সূত্রে। কী ভাবে সেদিন অনামিকা পুকুরের পাশে গেলেন, তাঁকে শেষ কখন দেখা গিয়েছিল, ঘটনাস্থলে আর কাউকে দেখা গিয়েছিল কিনা, অনামিকার কোনও মানসিক অবসাদ ছিল কিনা, তিনি নিজেই জলে পড়ে গিয়েছিলেন, নাকি কেউ তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, এই ধরনের প্রশ্ন অনামিকার বন্ধুদের করা হতে পারে বলে অনুমান। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিস। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Soha Ali Khan: 'বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...', প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা!

পরবর্তী অ্যালবাম

Soha Ali Khan: &#039;বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...&#039;, প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা!

Soha Ali Khan: 'বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...', প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা!

Soha Ali Khan: 'বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...', প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা! 9
Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: মঙ্গলে হনুমানচালিশা পড়েন, কিন্তু শুধু পাঠ করলেই হবে না, করতে হবে এই কাজটিও! স্বামী প্রেমানন্দ...

Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: মঙ্গলে হনুমানচালিশা পড়েন, কিন্তু শুধু পাঠ করলেই হবে না, করতে হবে এই কাজটিও! স্বামী প্রেমানন্দ...

Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: মঙ্গলে হনুমানচালিশা পড়েন, কিন্তু শুধু পাঠ করলেই হবে না, করতে হবে এই কাজটিও! স্বামী প্রেমানন্দ... 7
Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের...

Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের...

Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের... 6
ITR deadline ends tonight: আজই ডেডলাইন! আজকের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করলে কত টাকা জরিমানা গুনতে হবে আপনাকে?

ITR deadline ends tonight: আজই ডেডলাইন! আজকের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করলে কত টাকা জরিমানা গুনতে হবে আপনাকে?

ITR deadline ends tonight: আজই ডেডলাইন! আজকের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করলে কত টাকা জরিমানা গুনতে হবে আপনাকে? 7