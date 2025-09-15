Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...

Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...
JU Student Death Case: বিক্রম দাস: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের পুকুর থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এ বার খুনের মামলা রুজু করল কলকাতা পুলিশ। ছাত্রীর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার ছাত্রীর বাবা লালবাজারে যান। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এর পরেই যাদবপুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিস কমিশনারকে তাঁরা গোটা বিষয়টা জানিয়েছেন বলেও খবর। অনামিকাকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে মৃতার বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের। পুলিস সূত্রে খবর, তারা অনামিকার পরিবারের থেকে সবকিছু শুনেছে। পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা পুলিস জানাবে অনামিকার পরিবারকে। কেন ওই ছাত্রীর মৃত্যু হল, তা জানতে জোরকদমে তদন্ত করছে পুলিস।
অনামিকার ৩ বন্ধুকে আজ যাদবপুর থানায় তলব করেছে পুলিস। ঘটনার দিন তাঁরা ছিলেন অনামিকার সঙ্গে, এমনটাই খবর পুলিস সূত্রে। কী ভাবে সেদিন অনামিকা পুকুরের পাশে গেলেন, তাঁকে শেষ কখন দেখা গিয়েছিল, ঘটনাস্থলে আর কাউকে দেখা গিয়েছিল কিনা, অনামিকার কোনও মানসিক অবসাদ ছিল কিনা, তিনি নিজেই জলে পড়ে গিয়েছিলেন, নাকি কেউ তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, এই ধরনের প্রশ্ন অনামিকার বন্ধুদের করা হতে পারে বলে অনুমান। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিস।
